Fortnite: Leak enthüllt DC-Sommer-Crossover mit Batman und Catwoman

Ein Leak deutet auf ein neues DC-Comics-Crossover für Fortnite mit mehreren Sommer-Skins hin.

Ein neuer Leak zu Fortnite deutet auf ein weiteres Sommer-Crossover mit DC Comics hin. Neben vier neuen Skins sollen auch ein Batdog als Sidekick, ein Batmobil und spezielle Batman-Sprites Teil des kommenden Updates sein.

Die Informationen stammen von NotPaloIntel, der sich auf den bekannten Leaker HYPEX beruft. Das Werbematerial soll versehentlich über den Nintendo eShop veröffentlicht worden sein, eine offizielle Ankündigung von Epic Games steht bislang jedoch aus.

Den geleakten Bildern zufolge erhalten Batman, Catwoman, Harley Quinn und Poison Ivy neue Sommer-Skins. Die Charaktere sind dabei in sommerlichen Outfits zu sehen, passend zum mutmaßlichen Event.

Zusätzlich zeigt das Werbematerial einen Batdog, der offenbar als neuer Sidekick eingeführt werden soll. Bereits beim jüngsten DC-Crossover ergänzte Krypto als Begleiter das Spiel.

Darüber hinaus ist ein Batmobil zu erkennen, das möglicherweise als fahrbares Fahrzeug auf der Insel eingesetzt werden kann. Ebenfalls geleakt wurden neue Batman-Sprites, die unter anderem in den Varianten Gummy, Galaxy und Holofoil erscheinen sollen. Weitere Varianten könnten zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Sollten sich die Informationen bestätigen, könnten die neuen DC-Inhalte bereits mit dem nächsten größeren Fortnite-Update veröffentlicht werden. Nach dem üblichen Update-Rhythmus gilt derzeit der 16. Juli 2026 als möglicher Termin.

Das Gerücht reiht sich in eine Serie weiterer Kooperationen für Chapter 7 Season 3 ein. Erst kürzlich veröffentlichte Epic Games neue Inhalte zu Supergirl und Lobo, außerdem wurden Crossovers mit Neopets offiziell angekündigt. Weitere Leaks sprechen zudem von einer Zusammenarbeit mit Rambo sowie der Rückkehr von Spider-Man-Inhalten.

Da sämtliche Informationen auf einem Leak basieren, sollten die Inhalte und ein möglicher Veröffentlichungstermin bis zu einer offiziellen Bestätigung durch Epic Games mit Vorsicht betrachtet werden.