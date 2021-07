Fortnite: Gerücht: LeBron James Items geleakt

Fortnite Dataminer wollen Skins und Items von LA Lakers Star LeBron James innerhalb der King’s Bling Quests entdeckt haben. Sie behaupten, dass die King’s Bling Quests den Spielern erlauben werden, verschiedene Kosmetika für den Basketball-Superstar zu verdienen, beginnend nächste Woche, wenn diese am 14. Juli veröffentlicht wird.

Mit diesem Set können Spieler ihre Gegenstände vergolden wie der goldbesessene Original-Antiheld von Fortnite, Midas. Wenn Spieler alle mit LeBron zusammenhängenden Herausforderungen abschließen, können sie schließlich einen Gold-Schieberegler freischalten, mit dem sie wählen können, wie vergoldet sie jeden Gegenstand haben wollen.

Bilder des Fortnite LeBron Skins oder seiner zugehörigen Accessoires wie Back Bling, Pickaxe und Emotes sind noch nicht entdeckt worden, möglicherweise könnten sie von der Fortnite Datamining-Community entschlüsselt werden, wenn Fortnite Patch 17.20 nächste Woche live geht, einen Tag vor LeBrons angeblichen Erscheinungstermin.

Das vermutete Startdatum würde zum Start von Space Jam: A New Legacy passen, in dem LeBron James die Hauptrolle spielt und der am 16. Juli in den Kinos anläuft.