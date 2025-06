Fortnite: LEGO Expeditions bringt neues PvE-Abenteuer

Autor:, in / Fortnite

Mit LEGO Fortnite Expeditions startet am 18. Juni ein neues PvE-Erlebnis innerhalb des LEGO Fortnite-Universums.

In dieser Erweiterung schlüpft ihr in die Rolle angehender Superhelden, die sich an der neu gegründeten Supernova Academy einschreiben. Ziel ist es, gemeinsam mit bis zu drei weiteren Spielern dem maskierten Widersacher Daigo und seinen finsteren Schergen entgegenzutreten und die Welt vor dem drohenden Chaos zu retten.

Die wichtigsten Features im Überblick:

Missionen – Schließt euch mit bis zu drei weiteren Helden in kooperativen 4-Spieler-Missionen zusammen, um dem Chaos Einhalt zu gebieten. Für abgeschlossene Missionen erhaltet ihr Helden-EP und unterstützt gleichzeitig Teamprojekte , die allen Spielern Vorteile (Buffs) verschaffen und neue Missionen freischalten. Weitere Informationen zu Missionen, Schauplätzen und Zugängen gibt’s hier im Blog.

– Schließt euch mit bis zu drei weiteren Helden in kooperativen 4-Spieler-Missionen zusammen, um dem Chaos Einhalt zu gebieten. Für abgeschlossene Missionen erhaltet ihr und unterstützt gleichzeitig , die allen Spielern Vorteile (Buffs) verschaffen und neue Missionen freischalten. Weitere Informationen zu Missionen, Schauplätzen und Zugängen gibt’s hier im Blog. Heldenklassen – Meistert eure Fähigkeiten in drei neuen Heldenklassen: Schattenrufer , Der Jäger und Rissreisser – jede mit einem eigenen Gameplay-Stil. Steigt im Level auf, probiert verschiedene Klassen aus und entdeckt neue Strategien.

– Meistert eure Fähigkeiten in drei neuen Heldenklassen: , und – jede mit einem eigenen Gameplay-Stil. Steigt im Level auf, probiert verschiedene Klassen aus und entdeckt neue Strategien. Feinde während Expeditions – Jeder Superheld trifft auf Widerstand: Daigo gibt sich nicht kampflos geschlagen. Stellt euch gefährlichen Feinden wie den Leichten Dämonenwachen , Titanen und mehr, bevor ihr euer Können im finalen Kampf gegen Maskenmacher Daigo beweisen könnt. Nutzt euer Wissen aus der Supernova Academy !

– Jeder Superheld trifft auf Widerstand: Daigo gibt sich nicht kampflos geschlagen. Stellt euch gefährlichen Feinden wie den , und mehr, bevor ihr euer Können im finalen Kampf gegen beweisen könnt. Nutzt euer Wissen aus der ! Werkzeuge im Einsatz – Stärkt eure Superkräfte mit den verfügbaren Tools in LEGO Fortnite Expeditions: Zweifachdolche, Kriegshammer oder Plasmapistolen stehen zur Auswahl.

