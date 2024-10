Fortnite: LEGO-Inseln bergen großes Geheimnis

Autor:, in / Fortnite

Neue LEGO-Inseln in Fortnite enthüllen ein großes Geheimnis und aufregende Abenteuer.

Die LEGO Gruppe erweitert das actionreiche Spielangebot mit neuen, spannenden LEGO-Inseln zu Fortnite. Spieler können sich auf spannende Herausforderungen und Hindernisse freuen, die es zu überwinden gilt, um ein großes Geheimnis zu lüften.

In dem brandneuen Modus LEGO Verfolger vs. Jäger treten Teams gegeneinander an, um die Kontrolle über die fantasievolle Traumwelt aus dem LEGO DREAMZzz Universum zu erlangen.

Die Teams aus Traumjäger und Albtraumjäger sind mit LEGO Waffen ausgestattet, um Gegner zu besiegen und Traumsand zu sammeln. Mit diesem können sie größere und stärkere Waffen bauen, um die Kontrolle über die Traumwelt zu erlangen.

Ein mysteriöses Flugobjekt schwebt über den LEGO Inseln – die Spieler müssen es abschießen, Rätsel lösen und die Codes sammeln, um das große Geheimnis zu lüften.

Sobald sie ihre Gegner besiegt und die Traumwelt erobert haben, beginnt das nächste Abenteuer: LEGO Monsterfischen. Doch die Ruhe währt nicht lange – etwas Gefährliches lauert unter der Wasseroberfläche! Die Spieler müssen Fische sammeln, fliehen und es rechtzeitig ans Ufer schaffen, um ihre Beute zu verkaufen und das Dorf zu stärken. Nur so können sie es vor dem mysteriösen Wesen schützen, das unter dem Eis verborgen ist.

Spieler sollten aufmerksam nach versteckten Hinweisen suchen, um herauszufinden, welche weiteren Überraschungen auf sie warten. In LEGO Parkour-Welten können sie auf die größte Zuckerstange der Welt klettern und sich spektakulär von der Spitze stürzen, während LEGO Dark Space dazu einlädt, das Licht zu verfolgen und neue Perspektiven zu entdecken.

Die beiden neuen LEGO Inseln in Fortnite – LEGO Verfolger vs. Jäger und LEGO Monsterfischen sind ab heute in Fortnite spielbar.