Fortnite: Limitierter Modus Fall Guys Crown Jam angekündigt

Fortnite und Fall Guys treffen aufeinander: „Fall Guys Crown Jam“ bringt ein neues Arcade-Sporterlebnis als chaotischen 3v3-Limited-Time-Modus in Fortnite

Epic Games und Mediatonic starten das nächste große Crossover: Fall Guys Crown Jam ist ein brandneuer 3v3‑Arcade‑Sportmodus in Fortnite, der Basketball, Football und klassisches Bean‑Chaos miteinander verschmilzt.

Der zeitlich limitierte Modus läuft vom 23. Januar bis 9. Februar und bringt frische Physik, neue Beans und jede Menge Slapstick‑Action.

Statt ums Überleben zu kämpfen, geht es diesmal darum, den Ball im gegnerischen Korb zu versenken – während man gleichzeitig tackelt, yeetet und Hindernissen ausweicht. Die speziell für Crown Jam entwickelten Beans basieren auf realistischer Physik, wodurch Sprünge, Tackles und Dunks deutlich wuchtiger wirken.

Gespielt wird in Dreierteams, die einem von sechs Crown‑Jam‑Clubs beitreten können. Im Ranked‑Modus warten exklusive Belohnungen wie der Less Fallin’ More Ballin’ Jam Track und das Crown Ball Back Bling.

Auch abseits des Modus gibt es Goodies: Wer fünf Matches absolviert, erhält in Fortnite das Blue Plushie Bean Back Bling gratis. Und in Fall Guys selbst steht zum Start das Slam‑Dunk‑Kostüm kostenlos im Shop bereit.

Crown Jam bringt damit nicht nur frischen Wind ins Fortnite‑Universum, sondern auch das chaotische Herz von Fall Guys in einen völlig neuen, kompetitiven Team‑Sport.