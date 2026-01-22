Fortnite: Limitierter Modus Fall Guys Crown Jam angekündigt

Fortnite und Fall Guys treffen aufeinander: „Fall Guys Crown Jam“ bringt ein neues Arcade-Sporterlebnis als chaotischen 3v3-Limited-Time-Modus in Fortnite

Epic Games und Mediatonic starten das nächste große Crossover: Fall Guys Crown Jam ist ein brandneuer 3v3‑Arcade‑Sportmodus in Fortnite, der Basketball, Football und klassisches Bean‑Chaos miteinander verschmilzt.

Der zeitlich limitierte Modus  läuft vom 23. Januar bis 9. Februar und bringt frische Physik, neue Beans und jede Menge Slapstick‑Action.

Statt ums Überleben zu kämpfen, geht es diesmal darum, den Ball im gegnerischen Korb zu versenken – während man gleichzeitig tackelt, yeetet und Hindernissen ausweicht. Die speziell für Crown Jam entwickelten Beans basieren auf realistischer Physik, wodurch Sprünge, Tackles und Dunks deutlich wuchtiger wirken.

Gespielt wird in Dreierteams, die einem von sechs Crown‑Jam‑Clubs beitreten können. Im Ranked‑Modus warten exklusive Belohnungen wie der Less Fallin’ More Ballin’ Jam Track und das Crown Ball Back Bling.

Auch abseits des Modus gibt es Goodies: Wer fünf Matches absolviert, erhält in Fortnite das Blue Plushie Bean Back Bling gratis. Und in Fall Guys selbst steht zum Start das Slam‑Dunk‑Kostüm kostenlos im Shop bereit.

Crown Jam bringt damit nicht nur frischen Wind ins Fortnite‑Universum, sondern auch das chaotische Herz von Fall Guys in einen völlig neuen, kompetitiven Team‑Sport.

  1. Andreas1806 47210 XP Hooligan Treter | 22.01.2026 - 14:28 Uhr

    Warum integriert man das in Fortnite und nicht beim Spiel Fall Guys wo es hingehört… ?!

    0
    • Toxic Growler 26350 XP Nasenbohrer Level 3 | 22.01.2026 - 15:08 Uhr
      Antwort auf Andreas1806

      Um noch mehr Leute in Fortnite zu holen . Genau wie mit Fortnite Lego. Und die Integration von rennen mit Rocket League Autos

      0
  2. MrTablo 560 XP Neuling | 22.01.2026 - 14:35 Uhr

    Fall Guys hat eigentlich immer Spaß gemacht, aber das Game ist leider tod.

    0
  3. Katanameister 303400 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 22.01.2026 - 14:40 Uhr

    Trotz Game Pass Ultimate mit integriertem Fortnite Pass habe ich nicht das geringste Interesse das Spiel zu spielen.

    1

