Fortnite: Megazord landet auf der Battle Royale-Insel

In Fortnite Battle Royale steht euch jetzt ein ganz besonderes Highlight bevor: Mit dem Power of Megazord könnt ihr gemeinsam mit eurer Squad in den Kampf ziehen und die gefährliche Schwarm-Infestation auf der Insel beenden.

Um den mächtigen Mech zu beschwören, müsst ihr die verbleibenden Quests der Rangers erfolgreich abschließen. Der Power of Megazord eröffnet euch völlig neue Möglichkeiten im Gameplay von Fortnite und sorgt für spektakuläre Schlachten, die ihr nur im Battle Royale-Modus erleben könnt. Fans von Fortnite sollten sich diese Chance nicht entgehen lassen, um den ikonischen Megazord zu steuern und die Insel gegen die Bedrohung zu verteidigen.