Fortnite: Mentos bringt Kult-Experiment mit Fizzooka auf die nächste Stufe

In den nächsten zwei Wochen sorgt Mentos für spritzige Action in Fortnite Creative: Die brandneue Mentos Fizzooka wird in einige der bekanntesten Maps integriert – darunter „Piece Control 2v2“, „Piece Control 1v1“, „Troll Bed Wars“ und „Sky Wars“.

Diese Maps ziehen zusammen täglich durchschnittlich über eine Million Spieler an – beste Voraussetzungen für einen echten Hype! Als erster taktischer Gegenstand einer Marke in Fortnite Creative bringt die Mentos Fizzooka frischen Wind ins Spiel.

Dafür hat Mentos eng mit den Entwicklern der Maps zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass das sprudelnde Gadget nicht nur Spaß macht, sondern auch ein cleveres strategisches Element bietet.

In Fortnite Creative setzen viele Spieler auf das Bauen von Strukturen, um sich vor Gegnern zu verstecken oder sich taktisch einen Höhenvorteil zu verschaffen. Doch nicht jeder ist begeistert von dieser Bau-Dominanz – und genau hier kommt die Mentos Fizzooka ins Spiel!

Diese kann Gegner quer über die Karte katapultieren und ist das erste Item, das mit einem einzigen Schuss ganze Spieler-Bauten pulverisiert.

Für alle, die es leid sind, von gut versteckten Snipern in luftigen Höhen erledigt zu werden, bringt die Fizzooka wortwörtlich eine neue Balance ins Spiel. Mit diesem game-changing Gadget schlägt Mentos das nächste Kapitel in der legendären Mentos-und-Cola-Geschichte auf.

Was 1999 als virales Internet-Experiment begann, hat sich auf YouTube, TikTok und Social Media einen festen Platz erobert – und jetzt beweist die Mentos Fizzooka: Der Sprudel-Trick hat noch lange nicht ausgedient!

„Bei Mentos geht es darum, das Alltägliche zu erfrischen – was könnte also besser sein, als das ikonische Mentos- und Cola-Experiment neu zu erfrischen und gleichzeitig die Welt des Gamings aufzumischen?“ erklärt Hugues Leydier, Senior Global Brand Communications and Activation Manager bei Mentos.

Doch damit nicht genug: Mentos hat die berühmten YouTube-Tüftler von The Hacksmith beauftragt, eine echte, turbogeladene Version der Mentos Fizzooka zu bauen – und das Ergebnis ist atemberaubend!

Die über einen Meter lange Ausrüstung kann einen Geysir mit der Kraft eines Feuerschlauchs ausstoßen. In einem spektakulären YouTube-Video demonstrierte The Hacksmith sogar, dass die Fizzooka stark genug ist, um einen kleinen Schuppen umzuwerfen.

Und weil dieses verrückte Experiment unbedingt ausprobiert werden muss, hat Mentos 30 weitere Fizzookas gebaut und an Influencer auf der ganzen Welt geschickt. Diese konnten die Fizzooka unter kontrollierten Bedingungen testen und so für weitere virale Aufmerksamkeit sorgen.