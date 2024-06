Fortnite: Metallica sorgt für Musikerlebnis

Autor:, in / Fortnite

Metallica wird nicht nur die Fortnite Festival Bühne rocken, sondern als erste Band Headliner in allen Fortnite-Erlebnissen sein. Ab morgen werdet ihr von Metallica inspiriertes Gameplay in LEGO Fortnite, Rocket Racing, Battle Royale und natürlich in Fortnite Festival spielen und erleben können.

Erlebt die Musik von Metallica wie nie zuvor in Metallica: Fuel. Fire. Fury. Erstellt von Magnopus mit der Unreal Engine, begebt ihr euch auf eine Reise durch sechs Metallica Song-Favoriten und entdeckt Gameplay, das der Song-Intensität entspricht.

Metallica: Fuel. Fire. Fury. wird zu sechs Zeiten über zwei Tagen hinweg stattfinden:

Samstag, 22. Juni 2024

20:00 Uhr

23:00 Uhr

05:00 Uhr (Folgetag)

Sonntag, 23. Juni 2024

16:00 Uhr

20:00 Uhr

23:00 Uhr

James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, and Robert Trujillo bilden gemeinsam als Metallica die Ikonen von Fortnite Festival Saison 4.

Sie heizen nicht nur musikalisch ein, sondern sind auch hier, um zu kämpfen, denn Saison 4 bringt eine weitere Neuheit mit sich, die sogar noch nach Ende der aktuellen Saison bleibt: die PvP Battle-Bühne! 16 Spieler betreten sie und spielen ein Set aus vier Songs – aber nur einer wird die Bühne als Sieger verlassen. (Ein musikalisches Free-For-All!)

Egal, ob Battle-Bühne, Jam-Bühne oder Hauptbühne, für den Festival Pass der Saison 4 zählt alles als Fortschritt. Saison 4 startet heute und endet am 16. August um 18:00 Uhr.

Fortnites größte Rock & Roll-Party geht weiter. Metallica findet ihr in all euren liebsten Spielen:

Ride the Lightning Gameplay (Battle Royale)

Metallica Loot Island inspiriert von der M72 World Tour (Battle Royale)

Metallica-Aufträge und Belohnungen (Battle Royale)

Outfits für James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, and Robert Trujillo (auch im LEGO-Stil)

Metallica Jam-Songs wie “Master of Puppets,” “Enter Sandman,” und mehr (Fortnite Festival)

Metallica Cup (Battle Royale)

“Thrash-Kurs” Strecke (Rocket Racing)

Metallica-Jäger-619-Paket, Aufkleber, und mehr (Rocket Racing and Rocket League)

Im Metallica Fortnite Blog gibt es einen kompletten Überblick, worauf ihr euch ab 13. Juni freuen könnt.