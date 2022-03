Fortnite: Naomi Osaka tritt der Ikonen-Reihe bei

Epic Games kündigt eine Zusammenarbeit mit Tennis-Champion Naomi Osaka an. Die Tennis-Legende, Aktivistin, Modedesignerin und Unternehmerin tritt der Ikonen-Reihe von Fortnite bei und wird ab dem 04. März 2022, 01 Uhr als Outfit im Spiel erhältlich sein.

Und schon vor dem Start der Outfits gibt es am 02. März die Chance im Naomi Osaka Cup die Gegenstände vorab zu gewinnen.

Das Naomi-Osaka-Set stellt die verschiedenen Seiten von Naomi Osaka dar. Ähnlich, wie sie sich auch im realen Leben nicht auf einen einzelnen Aspekt festlegen lässt, bringt sie ihre Authentizität in die Welt von Fortnite. Beim Design wurde sie unterstützt von ihrer Schwester Mari, sodass am Ende zwei Outfits entstanden sind, die ihre Herkunft und die verschiedenen Facetten ihrer selbst einfangen: Das „Naomi Osaka“-Outfit und das „Dunkle Priesterin Naomi“-Outfit. Das Naomi-Osaka-Set ist ab dem 04. März um 01 Uhr im Item-Shop von Fortnite erhältlich.

„Ich spiele Fortnite schon sehr lange – als ich sah, dass LeBron der Ikonen-Reihe beigetreten ist, wollte ich auch der Fortnite-Familie beitreten. Es ist wirklich toll, mit so vielen Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt zu kommen“, sagte Naomi Osaka zur Zusammenarbeit. Und auch Nate Nanzer, Global VP of Partnerships bei Epic Games freut sich über Naomis Auftritt in der Ikonen-Reihe: „Die „Ikonen-Reihe“ ist die ultimative Feier der dynamischsten Persönlichkeiten in der Kultur für das Millionenpublikum von Fortnite, und es gibt niemanden, der perfekter wäre als Naomi Osaka, um der Serie als erste Athletin beizutreten. So wie Fortnite mehr als ein Spiel ist, ist Naomi so viel mehr als eine Sportlerin.“