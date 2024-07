Fortnite: Neue Bewegungsmechaniken mit Kapitel 6 – Gerücht

Autor:, in / Fortnite

Informationen zu Kapitel 6 von Fortnite will der Leaker Hypex in Erfahrung gebracht haben.

In der neuen Season, die angeblich am 1. Dezember startet, wird Epic Games neue Bewegungsmechaniken einführen.

Demzufolge sollen sich Spieler im Battle Royale schwingen können. Ganz neu ist das nicht, denn als Spider-Man gab es diese Art der Fortbewegung schon des Öfteren.

Mit dem neuen Kapitel sollen sich Spieler weiterhin neuerdings auf den Bauch legen können. Letztes wurde von der Community schon lange gewünscht.

Neue Spielmodi, die Unterstützung von Tieren und möglicherweise eine schwebende Insel werden ebenfalls als Neuerungen genannt.

Ob an den Gerüchten etwas dran ist und der Entwickler die Dinge auch am Ende tatsächlich so nach Fortnite bringt, bleibt abzuwarten.