Fortnite: Neue Daft Punk Experience

Die Daft Punk Experience ist ein neues, immersives Tribut in Fortnite, das den ikonischen Sound und die Vision des Grammy-prämierten Duos feiert.

Als erstes seiner Art in Fortnite nimmt es die Spieler mit auf eine kosmische Reise – vom Battle Royale-Universum bis in die Welt von Daft Punk. Dort erwartet euch ein interaktiver Spielplatz mit mehreren Räumen, in denen die Musik der Band auf unterschiedliche Weise erlebbar wird. Die große Eröffnung findet am 27. September um 20:00 Uhr deutscher Zeit statt, die Pre-Event-Lobby öffnet bereits um 19:30 Uhr.

Fans und Spieler haben mit der Daft Punk Experience die Möglichkeit, in ein retro-futuristisches Reich einzutauchen, welches das Vermächtnis der Band in einer virtuellen Welt neu interpretiert.

In den Dream Chamber Studios können Spieler Daft Punks veröffentlichte Songs remixen und Mashups erstellen, in der Robot Rock Arena ganze Roboterhorden mit einem Soundwave-Laser bekämpfen, bei Around the World ein LEGO Musikvideo drehen oder im Daft Club durchtanzen bis die Sonne aufgeht. Außerdem finden sich Möbelstücke der Hervet Manufacturier im gesamten Erlebnis, die über viele Jahre mit Daft Punk zusammengearbeitet haben.

Ein neues Daft Punk Bundle ist ebenfalls ab dem 26. September um 2:00 Uhr deutscher Zeit im Fortnite Shop erhältlich.

Enthalten sind unter anderem das ikonische GM08 Helm-Outfit mit Accessoires (sowohl in Fortnite- als auch LEGO-Stilen), das TB3 Helm-Outfit mit Accessoires (ebenfalls in beiden Stilen), verschiedene Instrumente sowie ein Jam-Song von „Get Lucky (feat. Pharrell Williams und Nile Rodgers)“.

Es wird auch eine Afterparty geben, aber Details dazu folgen etwas später. Weitere Infos gibt es im dazugehörigen Blogpost.