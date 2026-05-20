Fortnite: Neue Mandalorian & Grogu Watch Party Island angekündigt

In Fortnite ist ab sofort die neue „The Mandalorian & Grogu Watch Party Island“ verfügbar. Gemeinsam mit Epic Games, Disney und Lucasfilm wurde damit ein neues interaktives Star Wars: The Mandalorian and Grogu-Erlebnis veröffentlicht.

Spieler können auf der Insel bereits vor dem offiziellen Kinostart am 20. Mai eine exklusive zehnminütige Vorschau des Films erleben. Zusätzlich gibt es eine besondere Botschaft von Regisseur Jon Favreau.

Die neue Umgebung basiert auf bekannten Schauplätzen aus dem Star-Wars-Universum, darunter die Stadt Nevarro und ein imperiales Safehouse. Außerdem warten verschiedene Aktivitäten auf die Spieler, darunter Kämpfe gegen andere Spieler, Quests mit bekannten Figuren wie Grogu oder IG-11 sowie Fahrten mit Speeder-Bikes durch die Stadt.

Wer insgesamt 20 Minuten auf der Insel verbringt, schaltet einen exklusiven Ladebildschirm frei, der Concept Art aus dem kommenden Film zeigt. Zusätzlich erscheint ab dem 21. Mai das neue „Mandalorian Pen & Ink“-Outfit im Shop.

Am 26. Mai soll außerdem ein Community-Event stattfinden, bei dem Jon Favreau Fragen der Fortnite-Community zum Film und zur Entstehung der Watch Party Island beantwortet.