Fortnite: Neue Season zieht ein letztes Ding ab

In Fortnite beginnt Kapitel 4 Season 4 zwar erst morgen und damit pünktlich zum Wochenende. Doch schon heute hat Epic Games den Trailer mitsamt Thematik enthüllt.

Im Trailer, der Vampir Kado Thorne als Bösewicht enthüllt, machen sich die Helden der Insel auf, um einen letzten Coup über die Bühne zu bringen. Zu den Mitgliedern der diebischen Bande zählen Kaby, Ashoka und weitere.

„Der Vampir Kado Thorne hat in Kapitel 4 – Saison 4 von Fortnite Battle Royale die Insel zu seinem neuen Zuhause gemacht und eignet sich ihren Wohlstand und ihre Schätze an, um diese prächtigen Immobilien zu finanzieren: Sanguine Suites, Relentless Retreat und Eclipsed Estate. Stehlt von Thornes Grund und Boden, um das Eigentum der Insel zurückzuholen und – was noch wichtiger ist – um Thornes finalen Plan zu vereiteln. Das Schicksal der Insel steht auf dem Spiel und nur ein letzter Coup kann sie noch retten. Seid ihr dabei?“