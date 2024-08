Fortnite: Neue Star Wars Charaktere im Shop

Am Wochenende haben Fortnite- und Disney-Fans den Horizons: Disney Experiences Showcase auf der D23 live in Fortnite verfolgt und einen ersten Blick auf die neuen Inhalte bekommen, die für dieses Jahr noch bereitstehen.

Unter anderem wurde mit Absolute Doom die nächste Season im Battle Royale von Fortnite angekündigt.

Auf der Bühne gab Dave Filoni, Chief Creative Officer von Lucasfilm, zudem einen Einblick über neue Charaktere aus Star Wars, die am heutigen 12. August im Shop von Fortnite erhältlich sein werden.

Bei den neuen Charakteren handelt es sich um Moff Gideon und IG-11. Außerdem könnt ihr euch den kleinen Grogu auf den Rücken schnallen.

Incoming transmission: Moff Gideon and IG-11, alongside a Grogu Back Bling, will be arriving in Fortnite on August 12th PT. pic.twitter.com/RFTkBY6xVN

— Star Wars (@starwars) August 11, 2024