Fortnite: Neue The Walking Dead-Werkzeuge, OG Season 3 gestartet

Ersteller von Erlebnissen können in Fortnite jetzt Assets zum Universum von The Walking Dead verwenden.

Fortnite-Spieler dürfen sich künftig auf Inhalte aus dem Franchise The Walking Dead einstellen. Ab sofort kann jeder beim Erstellen von Inseln in Unreal Editor für Fortnite (UEFN) und im Fortnite-Kreativmodus auf Assets und Inhalte des The Walking Dead Universe (TWDU) zurückgreifen.

Startet ein neues Projekt und verwendet eine der neuen „The Walking Dead Universe“-Vorlagen, um auf besondere Waffen, Fertigobjekte, Galerien und Walker-NPCs im „Walking Dead Universe“-Stil zuzugreifen. Legt schon heute los (wenn ihr euch traut)! Ihr könnt eure „The Walking Dead Universe“-Inseln ab dem 16. Mai über das Creator-Portal veröffentlichen.

Diese und viele weitere Tools stehen Entwicklern ab heute zur Verfügung:

Beißer NPC s: Langsam, wenig intelligent, hordenweise vorhanden – Beißer werden von dem Verlangen angetrieben, Lebewesen zu verzehren.

Langsam, wenig intelligent, hordenweise vorhanden – Beißer werden von dem Verlangen angetrieben, Lebewesen zu verzehren. Waffen und Gegenstände: Mäht sie nieder mit der Shiva-Schrotflinte als Fernkampfwaffe, einer exotischen, modifizierten Pumpgun, die fünf Patronen verschießen kann und per Magazin nachgeladen wird. Benutzt die Lucille-Nahkampfwaffe. Dieser wuchtige, mit Stacheldraht umwickelte Baseballschläger ist perfekt, um Beißern wie auch Überlebenden eins überzuziehen, und hat als Waffe des berüchtigten Negan echten Kultstatus erlangt.

Effekte: „Starke Linework"-Nachbearbeitungseffekt: Dieser Shader beeinflusst das Erscheinungsbild der gesamten Insel und sorgt dafür, dass ihre Atmosphäre und ihr visueller Stil etwas Raues wie aus einer Graphic Novel erhalten.

Robert Kirkman, der Schöpfer von „The Walking Dead“, sagt: “„Die Zusammenarbeit mit Fortnite ist eine großartige Chance, The Walking Dead auf eine Weise weiterzudenken, wie wir es uns nie hätten vorstellen können. Ob Lucille, die sich durch Horden schlägt oder die düstere Präsenz der Beißer – ich bin total gespannt, was die kreative Fortnite-Community daraus macht.“ „Da das The Walking Dead Universum nun Teil von UEFN und Fortnite Creative ist, steht unseren Entwicklern eine unglaubliche Toolbox zur Verfügung“, sagt Saxs Persson, Executive Vice President bei Epic Games. “Die Kombination dieser ikonischen Assets mit unserem leistungsstarken Toolset wird actionreiches Storytelling und Gameplay ermöglichen.“

Schaut euch hier den Trailer zum Einstand des „The Walking Dead Universe“ im UEFN und dem Fortnite-Kreativmodus an.

OG Kapitel 1, Saison 3 gestartet

Darüber hinaus startet heute eine neue OG-Season. Fortnite stürzt in Kapitel 1, Saison 3, mit der Rückkehr von „Lucky Landing“ und einem Meteoriten, der sich auf einem äußerst besorgniserregenden Kollisionskurs befindet. Mit 50-gegen-50 kehrt zudem ein zeitlich begrenztes Event zurück.

Mehr Detail zur OG-Season findet ihr hier. Schaut euch auch den neuen Trailer an: