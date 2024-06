Fortnite: Neuer Modus Reload und neue Karte spielbar

Autor:, in / Fortnite

Spielt in Fortnite ab sofort den neuen Modus Reload auf einer neuen Karte.

Neue Karte. Neuer Modus. Willkommen in Fortnite Reload, einem actiongeladenen Battle Royale-Modus für euch und euer Team, mit bekannten Waffen, bekannten Schauplätzen und dem vertrauten Spielgefühl. Reload ist ab sofort verfügbar.

In Fortnite Reload erhalten Teammitglieder Neustarts, solange noch ein Mitglied des Teams übrig ist. Reload ist ein 40-Spieler-Erlebnis auf einer kompakteren Karte mit vertrauten Orten wie zum Beispiel Tilted Towers und Retail Row. Der Sturm bewegt sich in Fortnite Reload schneller und ein kompletter Team-Wipe bedeutet Game Over.

So funktioniert’s:

Wird ein Spieler eliminiert, startet sein persönlicher Neustart-Timer. Bei Ablauf des Timers erhält der Spieler einen Neustart!

Neustart-Timer sind zuerst 30 Sekunden lang und werden später im Match auf bis zu 40 Sekunden verlängert.

Die noch im Match aktiven Teammitglieder können die Neustart-Timer um 2 Sekunden verringern, indem sie einen Gegner zu Boden schicken, um 4 Sekunden, indem sie einen Gegner eliminieren, und um 10 Sekunden, indem sie ein gegnerisches Team komplett erledigen.

Spieler, die zu Boden gehen, können sich dafür entscheiden, den Neustart-Timer sofort zu starten, anstatt auf eine Wiederbelebung zu warten.

Zum Ende des Matches hin gibt es keine Neustarts mehr – also können gefallene Teammitglieder nicht mehr zurückkehren.

Reload-Belohnungen

Fortnite Reload verfügt über Einführungsaufträge, von denen jeder mit 20.000 EP belohnt wird. Schließt drei davon ab für den Kondensstreifen „Digitaler Drohnenkampf“, sechs für die Lackierung „Poolwürfel“ und neun für das Rücken-Accessoire „Bananenbad“! Wenn ihr einen epischen Sieg erringt, sichert ihr euch den Hängegleiter „Der Neustartschirm“! Egal, wie oft ihr einen Neustart habt.

So könnt ihr mitmachen:

Fortnite kostenlos auf PlayStation, Xbox, Switch, Android, PC herunterladen.

Fortnite ist auch auf Cloud-basierten Streaming-Diensten verfügbar.

Sobald ihr eingeloggt seid und Fortnite läuft, wählt die Kachel „Fortnite Reload“ auf dem Entdeckungsbildschirm (Fortnites Menü).

Schnappt euch ein paar Freunde und feiert eine Party! Fortnite Reload ist ein Squads (Vier-Spieler)-Erlebnis.

Seht euch hier den Trailer zu Fortnite Reload an: