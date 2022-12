Fortnite: Next-Gen-Verbesserungen dank Update auf Unreal Engine 5.1

Epic Games hat den gestrigen Start von Fortnite: Kapitel 4 Saison 1 dazu genutzt, das Spiel auf Konsolen und PC auf die neuste Version der Unreal Engine 5 zu aktualisieren.

Unreal Engine 5.1 bringt eine noch nie dagewesene Detailgenauigkeit in den Battle-Royale-Spielmodus, wodurch ein Generationssprung in der optischen Wiedergabetreue eingeleitet wird, wie der Entwickler schreibt.

Auf den Next-Gen-Konsolen Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie PC und via Cloud-Gaming sind jetzt Funktionen wie Nanite, Lumen, Virtual Shadow Maps und Temporale Super-Auflösung verfügbar.

Die neuen Funktionen ermöglichen eine hochauflösende Architektur-Geometrie, hochwertige Raytracing-Reflexionen, detaillierte Schatten und eine hochwertige Grafik bei einer hohen Bildfrequenz

Die einzelnen Verbesserungen in Fortnite beschreibt Epic Games wie folgt:

NANITE

Nanite sorgt für eine hochauflösende Architektur-Geometrie. Das bedeutet, dass Gebäude aus Millionen von Polygonen in Echtzeit gerendert werden und jeder Ziegelstein, jeder Felsen, jedes Holzbrett und jede Wandverzierung modelliert wird.

Auch Landschaften sind extrem detailliert. Einzelne Bäume bestehen aus etwa 300.000 Polygonen und jeder Stein, jede Blume und jeder Grashalm wird modelliert.

LUMEN

Lumen-Reflexionen bieten hochwertige Raytracing-Reflexionen auf glänzenden Materialien und Wasser.

Lumen bietet zudem eine globale Beleuchtung in Echtzeit mit 60 FPS. Ihr werdet wunderschöne Innenräume mit indirekter Beleuchtung sehen sowie Charaktere, die auf die Beleuchtung ihrer Umgebung reagieren (zum Beispiel können rote Teppiche einen roten Schimmer auf eurem Outfit verursachen). Außerdem streuen Outfits mit emittierenden (also leuchtenden) Eigenschaften Licht auf Objekte und Oberflächen in der Nähe.

VIRTUAL SHADOW MAPS

Virtual Shadow Maps ermöglicht sehr detaillierte Schatten. Jeder Ziegelstein, jedes Blatt und jedes modellierte Detail wirft einen Schatten und die Schatten der Charaktere selbst sind äußerst genau. Das bedeutet, dass Dinge wie Hüte und andere kleine Details eines Charakters ebenfalls einen Schatten werfen werden.

TEMPORALE SUPER-AUFLÖSUNG (TSR)

Temporale Super-Auflösung ist ein Upgrade für die temporale Kantenglättung (Temporal Anti-Aliasing) in Fortnite und ermöglicht eine hochwertige Grafik bei einer hohen Bildfrequenz.