Fortnite: Ninjago: Aufsteig des Ninja erscheint am 11. Dezember in LEGO Fortnite Odyssey.

Im Vorfeld des 15-jährigen Jubiläums von LEGO NINJAGO im kommenden Jahr erscheint NINJAGO: Aufstieg des Ninja am 11. Dezember in LEGO Fortnite Odyssey.

Dieses umfangreiche Content-Update bringt eine neue NINJAGO-Insel, neue Waffen wie Nunchucks und Shuriken, neue starke Gegner und vieles mehr zum Erkunden.

Elementarmeister: Ihr beginnt eure Reise im Kloster, welches eure „Heimatbasis“ ist.Um das Schicksal der Insel zum Guten zu wenden, reist ihr über die gesamte Karte zu den EIS-, BLITZ- und ERDE-Heiligtümern. Erlernt diese Elementarfähigkeiten und perfektioniert sie für den großen Showdown.

Item-Shop: Schnappt euch die Outfits der ELEMENTARMEISTER von EIS, BLITZ und ERDE – Zane, Jay und Cole – im Shop. Sie erscheinen erstmals in lebensgroßen, kampfbereiten Formen; ihre Fortnite-Styles sind auch in Nicht-LEGO-Spielmodi nutzbar.

Developer Tools und Inseln: Ausgewählte NINJAGO-Inhalte, einschließlich einer Asset-Galerie, werden ebenfalls am 11. Dezember veröffentlicht, um Entwickler zu inspirieren, eigene Ninja-Themenwelten in Fortnite zu erstellen.

Weitere Informationen zu NINJAGO: Aufsteig des Ninja gibt’s im Blog.