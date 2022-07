Fortnite: No Sweat Summer lockt mit Belohnungen und Erlebnissen

Autor:, in / Fortnite

Für den heißen Sommer sorgt Epic Games mit dem „No Sweat Summer“ Event mit erfrischenden Belohnungen und Erlebnissen in Fortnite.

Epic Games verschafft Spielern in Fortnite mit dem Event „No Sweat Summer“ eine ordentliche Abkühlung.

Das Event läuft ab sofort und dauert bis zum 09. August, 15:00 Uhr an. In dieser Zeit könnte ihr mit Freunden in Bootsrennen antreten, mit Emotes feiern oder auch beim Wiederaufbau von Tilted Towers abstimmen.

Im Rahmen des Events wird es neue Outfits und Pakete geben und auch im Item-Shop des Spiels dürfen sich Spieler auf die Rückkehr von Favoriten freuen.

Darüber hinaus lockt der Kreativmodus mit einer Reihe von Fortnite-Erlebnissen. Darunter diesen hier:

Eclypse Festival: Besucht das Eclypse Festival, wo ihr euch mit Freunden Rennen liefern, surfen gehen, den Hindernisparcours angehen und noch mehr erleben könnt!

Pool Party – Prop Hunt: Hängt bei diesem Objektjagd-Spiel am Pool ab. Jagt entweder die Spieler, die sich verstecken, oder verwandelt euch selbst in sommerliche Objekte!

Golf-Nite: Schließt alle Golfbereiche in möglichst wenigen Versuchen ab, bevor die Zeit vorbei ist, und schafft es aufs Siegertreppchen! Schaltet mit dem verdienten Gold neue Kondensstreifen frei.

Ultimate Summer Vacation Prop Hunt: Ein Paradies für Objekte und Jäger. Bewegt euch durch verschiedene Urlaubsorte und tarnt euch als Objekt oder begebt euch als Objektjäger auf eine entspannte Jagd!

Fishing Legend: Wählt frei aus sechs verschiedenen Angelstellen und fangt bestimmte Fische. Bringt die meisten Fische zurück, um die größte Punktzahl zu erhalten!

Vibe in Paradise: Stürzt euch in ein tropisches Abenteuer voller Aktivitäten, Strandhändler, Angelstellen und weiterer Dinge!

Dazu wurde dieser erfrischende Trailer veröffentlicht: