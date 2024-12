Autor:, in / Fortnite

OG kehrt heute am 6. Dezember in Fortnite zurück und wird auch bleiben!

Heute geht Fortnite zurück an den Anfang… zum ersten Tag von Season 1 von Fortnite Battle Royale! Fortnite: OG kehrt zurück und wird auch bleiben.

Erlebt die Ursprünge von Fortnite Battle Royale, komplett mit OG-Beute, OG-Orten und OG-Gameplay in Fortnite: OG Kapitel 1 – Saison 1, das am 6. Dezember startet!

Fortnite: OG wird die ursprünglichen Originalsaisons von Kapitel 1 durchlaufen, um diese Anfangszeit nachzustellen, inklusive Veränderungen bei der Beuteauswahl und der Einführung von neuen Features.

Die Saisons in Fortnite OG werden kürzer sein als die in Battle Royale, wobei Saison 1 am 31. Januar um 08:00 Uhr MEZ endet. Solo-Format und Team-Format werden ab sofort verfügbar sein, ebenso wie Null Bauen! Und bleibt dran: Fortnite: OG Ranked kommt bald!

Eine Reihe von bedeutenden Veränderungen, die im Laufe der Jahre zu Fortnite hinzugefügt wurden, werden vorhanden sein:

Die Baumechanik ist identisch mit Battle Royale, so wie sie heute ist.

Was die Fortbewegung angeht, werden die Spieler in der Lage sein, zu sprinten, zu rutschen, sich hochzuziehen, Türen einzuschlagen und sich zu bewegen, während man sich heilt.

Einige der charakteristischen Merkmale aus dieser Ära wurden beibehalten, während andere aufpoliert wurden. Zum Beispiel werden die Spieler Neustartbusse finden und in der Lage sein, das Aufleuchten eines Scharfschützenzielfernrohrs zu sehen, aber die maximale Anzahl an Bauressourcen ist auf 999 festgelegt und „Double-Pump“ ist für Schrotflinten (vorerst) aktiviert.

Natürlich ist die ursprüngliche Karte, mit der Fortnite Battle Royale 2017 gestartet ist, zurück! Es wurde sorgfältig darauf geachtet, dass jeder Baum, jede Truhe, jedes Auto und jedes Objekt genau dort steht, wo die Spieler es in Erinnerung haben.

In Null Bauen wird es Seirutschen und Hoch-Hinaus-Hilfen geben, um den Spielern zu helfen, schwer erreichbare Orte zu erreichen.

Der Fortnite: OG Pass bietet 45 Stufen von Retro-Belohnungen mit einem modernen Twist auf klassische Gegenstände und Outfits. Meuternde Marodeurin, Fallschirm-Bomber und Schädelkommandant sind die Outfits, die ihr euch in Saison 1 verdienen könnt, mit einem freischaltbaren Alt-Style für jedes.

Der Kapitel 1 – Saison 1 OG Pass, der mit Erfahrungspunkten aufgewertet werden kann, die durch das Spielen jeglicher Erfahrung in Fortnite verdient werden, wird bis zum 31. Januar 2025 um 08:00 Uhr MEZ erhältlich sein. Weitere Informationen findet ihr im Fortnite-Blog.