Fortnite: Outfits zu Neymar Jr und Schmutzi enthüllt

Epic Games gibt bekannt, dass Neymar Jr ab morgen Einzug in Fortnite erhält. Ab dem 27. April können seine Battle-Pass-Aufträge erledigt werden, um so sein Outfit sowie weitere Gegenstände aus dem Set freizuschalten.

Des Weiteren gibt es im Kreativmodus ein von Neymar Jr. inspiriertes Willkommenszentrum mit Insel und für alle E-sportlichen winken besondere Preise im Neymar Jr Cup.

Die „Neymar Jr“-Aufträge sind Teil des Battle Pass Kapitel 2 – Saison 6. Beim erfolgreichen Abschluss winken eine Vielzahl von Belohnungen, darunter die Emotes „Fußball“ und „Psst!“, das „Neymar Jr“-Banner, den Ladebildschirm „Matador“, das Outfit „Neymar Jr“, das Rücken-Accessoire „Strahlende Trophäe“ oder auch die Spitzhacke „Jaguarschlag“.

Richtig große Fans des Fußballstars können durch das Abschließen epischer Aufträge zudem noch weitere Gegenstände aus seinem Set freischalten, darunter zum Beispiel den „Landesfarben“-Stil für das „Neymar Jr“-Outfit.

Auch der Kreativmodus wird von Neymar Jr und PUMA übernommen und bietet zwischen dem 27. April und 4. Mai ein besonderes Willkommenszentrum im Paris-Look, das von den Community-Creators Kryw und Iscariote erstellt wurde.

Zudem gibt es den speziellen Spielmodus „Abgedrehte Arena“ in dem 16 Spieler in zwei Teams antreten und mit unendlichen Respawns und Power-Ups darum kämpfen, wer zuerst 200 Eliminierungen erreicht.

Wer es etwas e-sportlicher mag, kann ab dem 28. April am Neymar Jr Cup teilnehmen, um einen der begehrten Fußballschuhe zu gewinnen, der auf Neymars wildem Stil (im „Landesfarben-Look“) basiert.

Im dreistündigen Zeitfenster des Cups können alle Teilnehmer:innen an bis zu zehn Matches teilnehmen. Die besten Spieler:innen jeder Region erhalten am Ende einen der individualisierten Fußballschuhe.

Schaut euch hier den Trailer sowie Bilder zu den Belohnungen an:

Neben diesen Inhalten gibt es das Schmutzi-Outfit jetzt neu für 1300 V-Bucks im Fortnite Store.

Das Besondere an dem diesem Outfit ist, dass die Anzahl an Eliminierungen in Form von Seelen direkt auf dem schwarzen Skin sichtbar sind.

Das sieht dann so aus:

With the Grimey Outfit, each elimination you get adds a soul to your collection.

How many can you collect? pic.twitter.com/JI6tsWLl6v

— Fortnite (@FortniteGame) April 25, 2021