Fortnite: Overwatch-Crossover bringt neue Outfits und Features

Mit dem dritten Akt der aktuellen Season erweitert Fortnite sein Universum um ein umfangreiches Overwatch-Crossover, das neue Inhalte und Gameplay-Anpassungen auf die Insel bringt. Epic Games hat dazu erste Details im Rahmen einer Vorschau veröffentlicht.

Im Mittelpunkt stehen bekannte Charaktere aus Blizzards Shooter, darunter Tracer, Genji, D.Va und Mercy, die als neue Outfits ins Spiel integriert werden. Ergänzt wird das Crossover durch thematische Inhalte auf der Map, darunter die bekannte Overwatch-Location King’s Row als neue Landmarke.

Neben kosmetischen Inhalten verändert Epic Games auch zentrale Gameplay-Elemente. Im Modus „Null Bauen“ wird unendlicher Sprint aktiviert, solange Spieler ihre Spitzhacke ausgerüstet haben. Zusätzlich entfällt der Fallschaden vollständig.

Darüber hinaus starten Spieler künftig mit einem Überschild sowie einer Grundausstattung an Waffen, was den Einstieg in Matches beschleunigen und die Dynamik erhöhen soll.

Mit diesen Anpassungen kombiniert Fortnite erneut große Markenkooperationen mit spielerischen Veränderungen, um die laufende Season weiterzuentwickeln und neue Impulse für das Gameplay zu setzen.