Fortnite: PartyNextDoor gibt heute Insel-Konzert

Für musikalische Fans steht in Fortnite heute ein Konzert an. Der kanadische Künstler PartyNextDoor gibt heute ein spielbares Konzert auf einer Creator-Insel in Fortnite.

Mit dem Inselcode 7024-5026-8823 könnt ihr heute um 19:00 Uhr an diesem Event in Fortnite teilnehmen.

„Begebt euch auf eine Reise von Toronto nach Miami und schaltet euch in diesem interaktiven Musikabenteuer mit den Hits „Break From Toronto“, „Make It To The Morning“ und „Somebody Loves Me“ spezielle Funktionen für exklusiven VIP-Zugang frei.“

Hier ein Trailer zur Einstimmung: