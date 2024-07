Fortnite: Pirates of the Caribbean setzt die Segel

Disney’s „Pirates of the Caribbean” ankert in Fortnite Battle Royale “Segel des Schreckens”.

Pirates of the Caribbean setzt die „Segel des Schreckens“ und dockt ab sofort bis 6. August 10:00 Uhr im Fortnite Battle Royale Hafen an.

Sucht nach vergrabenen Schätzen, erkundet Shipwreck Shallows, lichtet den Anker des geisterhaften Flaschenschiffs und vieles mehr.

„Segel des Schreckens“-Aufträge: Füllt eure Taschen mit verfluchtem Gold, indem ihr „Segel des Schreckens“-Aufträge abschließt – bestehend aus acht Teilen, die zusammen den Piratenkodex bilden – um weitere Belohnungen aus dem „Segel des Schreckens“-Pass freizuschalten. Wenn ihr vier Aufträge in jedem Teil abschließt, erhaltet ihr ein Teil der Karte; sammelt alle acht Teile, um den Hängegleiter „Jack’s Schiff“ freizuschalten!

„Segel des Schreckens“-Pass: Plündert den kostenlosen Belohnungsweg um neben dem Rücken-Accessoire „Jacks Preis“ und der Spitzhacke „Jacks Säbel und Verderben“ noch weitere Belohnungen freizuschalten! Beim Kauf des Premium-Belohnungswegs schaltet ihr nicht nur das Outfit „Jack Sparrow“ automatisch frei, sondern auch zusätzliche Belohnungen – einschließlich des Emotes „Glas voll Dreck“ und des Outfits „Verfluchter Jack Sparrow“ – ohne weitere Aufträge. Beide Outfits sind auch im LEGO-Stil verfügbar.

Nautische Abenteuer: Öffnet die geisterhafte Flaschenpost, um das verfluchte Flaschenschiff zu erhalten, das mit einer verheerenden Kollision in Gegner stürzen kann, bevor es sich in Luft auflöst. Springt in eine der Piratenkanonen, die sich bei Shipwreck Shallows befinden, um euch selbst (oder ein Teammitglied) in unbekannte Gefilde zu schießen! Vergrabene Schätze warten ebenfalls auf der Insel und können mit Hilfe der Schatzkarten in Truhen und auf dem Boden gefunden werden.

Item Shop: Die „Elizabeth Swann“-, „Captain Barbossa“- und „Davy Jones“-Pakete und Outfits sind im Shop verfügbar. Für diejenigen, die sich dem Piratenleben verschrieben haben, ist alles in den drei Paketen, plus das Emote „Davys Orgel“, im Pirates-of-the-Caribbean-Paket enthalten! Die Pakete werden bis zum 7. August um 02:00 Uhr im Shop erhältlich sein.

Mehr Informationen zu Fortnite Battle Royale „Segel des Schreckens“ gibt es im Fortnite Blog.