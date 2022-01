Fortnite: Power-Leveling-Wochenende und Inhalt des 15. Geschenks

Beim diesjährigen Winterfest von Fortnite konnten Spieler täglich ein Geschenk in der Blockhütte des Weihnachtsmanns öffnen. Insgesamt verteilte Epic Games so 14 Geschenke, in denen Gegenstände, Outfits und sonstige Kosmetika steckten.

Doch nach einem Ausfall der Login-Server im Dezember hatten alle Spieler plötzlich noch ein zu öffnendes Geschenk übrig. Das Problem war nur, dass in der Hütte keines mehr gefunden werden konnte.

Epic Games versprach eine zusätzliche Belohnung für das 15. Geschenk bzw. für den Ausfall.

Und was erhalten Spieler nun?

Zwischen dem 07. Januar 01:00 Uhr und dem 10. Januar 13:00 Uhr findet ein Power-Leveling-Wochenende statt.

Darüber hinaus erhalten Spieler, die sich während des Winterfests eingeloggt haben, die Spitzhacke „Pilzsichel“. Sie wird diese Woche dem Konto hinzugefügt.

As thanks for everyone’s patience during the December login issues, we’ll be kicking off a Power Leveling Weekend from 1/7 @ 7 PM to 1/10 @ 7 AM ET and granting everyone who logged in during Winterfest the new Crescent Shroom Pickaxe before it arrives in the Shop later! pic.twitter.com/d2xiIDnyl2

— Fortnite (@FortniteGame) January 5, 2022