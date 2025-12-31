Fortnite: Pulp Fiction‑Legenden jetzt im Shop

Fortnite bringt Kult‑Duo in den Shop: Jules Winnfield und Vincent Vega aus Pulp Fiction landen direkt im Battle Royale.

Fortnite erweitert sein Angebot erneut um prominente Popkultur‑Charaktere und hat mit Jules Winnfield und Vincent Vega zwei der bekanntesten Figuren aus Pulp Fiction in den Item‑Shop aufgenommen.

Die beiden Charaktere gehören zu den ikonischsten Rollen des Kultklassikers und bringen ihren unverwechselbaren Stil nun auch ins Battle‑Royale‑Universum.

Mit der Veröffentlichung setzt Fortnite seine Strategie fort, bekannte Film‑ und Serienfiguren in das Spiel zu integrieren und damit regelmäßig neue Highlights im Shop zu platzieren. Die Skins orientieren sich an den markanten Outfits der Figuren und übertragen deren Erscheinungsbild in das typische Fortnite‑Design.