Fortnite: Pulp Fiction‑Legenden jetzt im Shop

Fortnite erweitert sein Angebot erneut um prominente Popkultur‑Charaktere und hat mit Jules Winnfield und Vincent Vega zwei der bekanntesten Figuren aus Pulp Fiction in den Item‑Shop aufgenommen.
Die beiden Charaktere gehören zu den ikonischsten Rollen des Kultklassikers und bringen ihren unverwechselbaren Stil nun auch ins Battle‑Royale‑Universum.
Mit der Veröffentlichung setzt Fortnite seine Strategie fort, bekannte Film‑ und Serienfiguren in das Spiel zu integrieren und damit regelmäßig neue Highlights im Shop zu platzieren. Die Skins orientieren sich an den markanten Outfits der Figuren und übertragen deren Erscheinungsbild in das typische Fortnite‑Design.
Als nächstes bitte noch Biene Maja nach Fortnite importieren. Das passt genauso wenig
Wickie und die starken Männer wäre auch noch eine Idee
Ne danke, würde niemals Skins für solche Preise erwerben.
Nee mir egal Fortnite lockt mich nicht