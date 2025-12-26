Fortnite: Pulp Fiction erobert mit Vincent & Jules das Battle Royale

Fortnite erweitert seine stetig wachsende Liste ikonischer Crossover erneut – diesmal mit Quentin Tarantinos Kultfilm Pulp Fiction. Laut aktuellen Berichten erscheinen Vincent Vega und Jules Winnfield als spielbare Skins im Rahmen eines neuen Bundles.

Die Veröffentlichung ist für den 30. Dezember 2025 geplant, passend zum Winterfest‑Event. Die beiden Charaktere, dargestellt im Film von John Travolta und Samuel L. Jackson, werden als kosmetische Outfits im Fortnite Item Shop verfügbar sein. Das Bundle wurde bereits über offizielle Fortnite‑Social‑Media‑Kanäle und begleitende Leaks entdeckt, die das Debüt der beiden legendären Auftragskiller bestätigen.