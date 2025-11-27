Fortnite: Quentin Tarantinos verlorenes Kill Bill‑Kapitel als Event

Spielt Fortnites Chapter-Finale-Live-Event am Samstag, 29. November – und seht die Premiere von The Lost Chapter: Yuki’s Revenge am 30. November

Das größte Fortnite-Live-Event des Jahres steht in wenigen Tagen an. Am Samstag, 29. November um 20:00 Uhr, erlebt ihr Fortnite Zero Hour – im epischen Abschluss des aktuellen Chapters versammeln sich Legenden, um die Realität vor der Dunklen Präsenz zu retten.

Am 30. November um 20:00 Uhr folgt die mit Spannung erwartete Premiere von The Lost Chapter: Yuki’s Revenge.

Der visionäre Regisseur Quentin Tarantino träumte einst von einem Kill Bill-Kapitel, das nie auf der Leinwand erschien – ein Kapitel, das als „Yuki’s Revenge“ bekannt wurde.

Über 20 Jahre später haben sich Tarantino und Epic Games zusammengeschlossen, um diese Geschichte in Fortnite zum Leben zu erwecken. Umgesetzt mit der Unreal Engine und Charaktermodellen aus Fortnite, spielt Uma Thurman die Hauptrolle in Tarantinos The Lost Chapter: Yuki’s Revenge.

So nehmt ihr an Zero Hour teil:

Stellt sicher, dass ihr vorab das aktuellste Fortnite-Update heruntergeladen habt.

Das Live-Event Fortnite Zero Hour findet ihr im Spiel im Discover-Menü in der Reihe „Von Epic“.

Die Lobbies öffnen um 19:20 Uhr, das Event startet für alle Spieler um 20:00 Uhr.