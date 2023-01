Fortnite: Rapper The Kid Laroi bringt neues Musikerlebnis

Autor:, in / Fortnite

Der Rapper The Kid Laroi bringt ab diese Woche ein neues Musikerlebnis nach Fortnite.

Ein neues musikalisches Erlebnis in Fortnite kündigt Epic Games für Samstag mit dem Rapper The Kid Laroi an.

Ab 28. Januar ab 00:00 Uhr können Spieler auf der interaktiven Insel „The Kid LAROIs Verrückte Träume“ in der Cybercity „Laroitown“ Aufgaben erfüllen, um am Ende an einem Konzert teilzunehmen. Dort bekommen Spieler bisher unveröffentlichte Songs des Künstlers zu hören und hängen mit ihm auf der Afterparty ab.

Verdient euch EP und schließt Aufgaben ab, um diese Inhalte bis zum 4. Februar 00:00 Uhr freizuschalten:

Lobbymusik „Love Again“ und „Thousand Miles“

Ladebildschirm „LAROI & der Jäger“

Spraymotive „LAROI war hier“ und „LAROIs Tag“

Auch der Item-Shop wird Gegenstände zum Kauf anbieten:

Outfit „The Kid LAROI“ mit alternativem Stil „Unter Strom“

Rücken-Accessoire „Get My Bag“ mit alternativem Stil „Ganz allein“

Outfit „The Rogue LAROI“ mit alternativem Stil „Unter Strom“

Rücken-Accessoire „Die tragische Klinge“

Spitzhacke „Die tragische Klinge“

Lackierung „LAROIs Freestyle“

Emote „Treiben lassen“

Emote „Herz eines Königs“

Lobbymusik „Stay“

Ladebildschirm „Verrückte Träume“

Schließlich wird noch ein The Kid LAROI Cup veranstaltet. Details zu diesem erhaltet ihr auf epicgames.com.

Die Insel wird bis zum 28. April in Fortnite sein. Sie kann entweder über den Entdecken-Bildschirm oder mit dem Insel Inselcode 2601-0606-9081 erreicht werden.