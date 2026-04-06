Fortnite: Rechtsstreit wegen ikonischem Deadpool-Tanz sorgt für Drama

Fortnite gerät wegen des Bye Bye Bye Tanzes aus Deadpool & Wolverine ins Zentrum einer Klage von Darrin Henson.

Der Choreograf Darrin Henson hat Klage gegen Sony Music Holdings eingereicht und erhebt schwere Vorwürfe rund um die Nutzung eines weltbekannten Tanzes.

Im Mittelpunkt steht die ikonische Choreografie zum Song Bye Bye Bye von NSYNC. Laut Klageschrift soll Sony die Nutzung des Tanzes in Deadpool & Wolverine sowie im Videospiel Fortnite ohne entsprechende Rechte genehmigt haben. Henson argumentiert, dass die Rechte vollständig bei ihm liegen und er daher Anspruch auf Anerkennung sowie finanzielle Einnahmen habe.

Die Ursprünge der Choreografie reichen zurück bis ins Jahr 1999, als sie erstmals bei den Radio Music Awards während eines Medleys der Boyband aufgeführt wurde. Ein Jahr später erhielt Henson dafür sogar eine Auszeichnung bei den MTV Video Music Awards, was die Bedeutung seiner Arbeit zusätzlich unterstreicht.

Neue Aufmerksamkeit erhielt der Tanz zuletzt durch die Eröffnungsszene von Deadpool & Wolverine. Dort führt Ryan Reynolds in seiner Rolle als Deadpool die Choreografie während einer actionreichen Sequenz aus. Diese Szene trug maßgeblich dazu bei, den Tanz erneut ins Rampenlicht zu rücken.

Auch in Fortnite fand der Tanz seinen Weg ins Spiel. Das passende Emote wurde am 24. September 2024 veröffentlicht, verschwand jedoch bereits fünf Tage später wieder aus dem Shop. Seitdem ist es nicht zurückgekehrt.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Klage wird zunehmend spekuliert, dass eine Rückkehr des Emotes unwahrscheinlich ist. Obwohl Epic Games selbst nicht Teil der Klage ist, könnte der Rechtsstreit dennoch Auswirkungen auf zukünftige Inhalte haben.