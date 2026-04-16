Fortnite: Rette die Welt – Ab sofort Free-to-Play

Fortnite Rette die Welt ist ab sofort für alle kostenlos spielbar und das erstmals auch auf der Nintendo Switch 2.

Während vorregistrierte und bestehende Spieler nun auf ihre jeweiligen Belohnungen zugreifen können, gibt es noch mehr Inhalte durch Crossover-Quests in „Rette die Welt“ und Battle Royale. Diese Quests gewähren Belohnungen in beiden Modi, darunter die Super Shredder Blaupause für „Rette die Welt“ sowie das Jess-Outfit.

Für weitere Informationen zu „Rette die Welt“ und dem Battle-Royale-Crossover-Event sowie zu Showdown Akt II, das ebenfalls heute in Battle Royale startet, werft gerne einen Blick auf die Community-Posts zu „Rette die Welt“ und Battle Royale.