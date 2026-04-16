Fortnite: Rette die Welt – Ab sofort Free-to-Play

Fortnite Rette die Welt ist ab sofort für alle kostenlos spielbar und das erstmals auch auf der Nintendo Switch 2.
Während vorregistrierte und bestehende Spieler nun auf ihre jeweiligen Belohnungen zugreifen können, gibt es noch mehr Inhalte durch Crossover-Quests in „Rette die Welt“ und Battle Royale. Diese Quests gewähren Belohnungen in beiden Modi, darunter die Super Shredder Blaupause für „Rette die Welt“ sowie das Jess-Outfit.
Für weitere Informationen zu „Rette die Welt“ und dem Battle-Royale-Crossover-Event sowie zu Showdown Akt II, das ebenfalls heute in Battle Royale startet, werft gerne einen Blick auf die Community-Posts zu „Rette die Welt“ und Battle Royale.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da ich das dufte Spiel ja eh unfreiwillig auf der Konsole hab, schau ich mir den OG-Modus doch mal an. Vielleicht kann ich noch ein paar Gamerscore rausquetschen.
Damit hat alles angefangen 🤣
Ich verstehe die Faszination an Fortnite eh nicht 🤷🏻♂️
Man kann nicht alles im Leben verstehen 😌
Könnte ich mir mal irgendwann anschauen, Zombies mit Tower Defense klingt ganz lustig, auch wenn es Fortnite ist.
Rette die welt werde ich auch mal reinschauen und den ein oder anderen Gamerscore mitnehmen.
Der Modus hat schon gut Laune machen können – durch die ganzen Updates über die Jahre ist allerdings mein Equipment automatisch so voll, ich bräuchte wahrscheinlich Stunden um mal wieder eine Runde starten zu können 😅