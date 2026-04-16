Fortnite: Rette die Welt – Ab sofort Free-to-Play

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Image: Epic Games

Fortnite Rette die Welt ist ab sofort Free-to-Play!

Fortnite Rette die Welt ist ab sofort für alle kostenlos spielbar und das erstmals auch auf der Nintendo Switch 2.

Während vorregistrierte und bestehende Spieler nun auf ihre jeweiligen Belohnungen zugreifen können, gibt es noch mehr Inhalte durch Crossover-Quests in „Rette die Welt“ und Battle Royale. Diese Quests gewähren Belohnungen in beiden Modi, darunter die Super Shredder Blaupause für „Rette die Welt“ sowie das Jess-Outfit.

Für weitere Informationen zu „Rette die Welt“ und dem Battle-Royale-Crossover-Event sowie zu Showdown Akt II, das ebenfalls heute in Battle Royale startet, werft gerne einen Blick auf die Community-Posts zu „Rette die Welt“ und Battle Royale.

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6 Kommentare Added

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  1. RappScallion 36340 XP Bobby Car Raser | 16.04.2026 - 18:57 Uhr

    Da ich das dufte Spiel ja eh unfreiwillig auf der Konsole hab, schau ich mir den OG-Modus doch mal an. Vielleicht kann ich noch ein paar Gamerscore rausquetschen.

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  2. HaloGott 14705 XP Leetspeak | 16.04.2026 - 19:24 Uhr

    Damit hat alles angefangen 🤣

    Ich verstehe die Faszination an Fortnite eh nicht 🤷🏻‍♂️

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  3. Katanameister 391320 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 16.04.2026 - 19:35 Uhr

    Könnte ich mir mal irgendwann anschauen, Zombies mit Tower Defense klingt ganz lustig, auch wenn es Fortnite ist.

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  4. Ash2X 329960 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 16.04.2026 - 19:51 Uhr

    Der Modus hat schon gut Laune machen können – durch die ganzen Updates über die Jahre ist allerdings mein Equipment automatisch so voll, ich bräuchte wahrscheinlich Stunden um mal wieder eine Runde starten zu können 😅

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