Fortnite: Rette die Welt wird im April Free to Play

Der PvE‑Modus Rette die Welt, mit dem 2017 alles begann, öffnet sich am 16. April für alle Spieler von Fortnite.

Fortnite kehrt zu seinen Wurzeln zurück: Rette die Welt, der ursprüngliche PvE‑Koop‑Modus aus dem Jahr 2017, wird am 16. April vollständig Free‑to‑Play. Damit wird der Modus, der vor Fortnite Battle Royale existierte und das Fundament des gesamten Spiels legte, für eine neue Generation von Spielern zugänglich – auf PC, PlayStation, Xbox, Cloud und Nintendo Switch 2.

Rette die Welt bleibt dabei das, was es immer war: eine Action‑Building‑Kampagne, in der man Basen errichtet, Waffen herstellt und Monsterhorden abwehrt. Jede Partie verläuft anders, und der Modus lebt von Teamplay, Fortschrittssystemen und einer überraschend tiefen Story, die viele neue Spieler bislang nie erlebt haben.

Vorregistrierung gestartet – mit exklusiven Belohnungen zum Launch

Mit dem Start der Vorregistrierung lädt Epic noch mehr Spieler ein, sich dem Kampf anzuschließen. Wer sich vorab registriert, erhält zum Launch In‑Game‑Belohnungen, darunter einen Rette-die-Welt‑Helden.

Bestehende Spieler werden ebenfalls bedacht

Am 16. April erhalten bestehende Spieler als Dank für neun Jahre Weltenrettung unter anderem Supercharger, Vouchers und Gold.

Founder behalten weiterhin die Möglichkeit, V‑Bucks über Daily Quests, Mission Alerts, Storm Shield Defense Missions und bestehende Herausforderungen zu verdienen – ein wichtiger Vorteil, der nicht gestrichen wird.

Übergangsphase: Käufe pausiert, Spielbetrieb läuft weiter

Neue Käufe von Rette die Welt wurden vorübergehend gestoppt, bis der Free‑to‑Play‑Launch erfolgt. Aktuelle Spieler können jedoch ohne Einschränkungen weiterspielen.

Für Neulinge bietet Epic in der Zwischenzeit Orientierung: Der Community‑Experte und STW‑Veteran Beast hilft neuen Spielern dabei, sich mit dem Modus vertraut zu machen – ein Hinweis darauf, dass Epic den Wiedereinstieg bewusst erleichtern möchte.