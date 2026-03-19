Fortnite: Rückkehr auf Google Play, neue Season gestartet

Fortnite ist ab sofort wieder auf Android-Geräten verfügbar und eröffnet mit Showdown eine neue Season voller Inhalte und Spieler-Kreationen.

Ab heute können Android-Spieler erneut Fortnite über Google Play herunterladen, was den Zugang zu Epic Games’ beliebtem Battle Royale noch einfacher macht. Die Rückkehr auf die Plattform ermöglicht es Freunden, plattformübergreifend auf nahezu jedem Android-Gerät gemeinsam zu spielen.

Zeitgleich startet die neueste Saison von Battle Royale unter dem Namen Showdown. Die Saison bringt frische Inhalte, Herausforderungen und kosmetische Belohnungen ins Spiel, die Fans über den offiziellen Fortnite-Blog entdecken können.

Neben dem klassischen Battle Royale bietet Fortnite eine riesige Sammlung an kreativen Spieler-Inhalten. Über 345.000 Spiele wurden bisher mit dem Unreal Editor für Fortnite (UEFN) erstellt – darunter Rennspiele, Deathruns, Horror-Erlebnisse und Tycoon-Simulationen. Besonders hervorgehoben wird die Insel „Star Tycoon“, die dem deutschen Musikstar Nina Chuba gewidmet ist und vom deutschen Creator StandartSkill entwickelt wurde.

Fortnite ist außerdem über den Epic Games Store auf Android-Geräten weltweit verfügbar und für iOS in der Europäischen Union zugänglich. Spieler, die Fortnite mobil erleben möchten, finden alle Informationen und Downloads unter fortnite.com/mobile.