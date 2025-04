Fortnite: Sabrina Carpenter erobert Festival Saison 8

Schaltet ihre Jam-Songs „Juno“ und „Nonsense“ im Musik-Pass von Saison 8 frei und entdeckt weitere ihrer Songs im Shop! Sabrina ist die Ikone in Saison 8: Im Musik-Pass und im Shop wartet das Outfit „Sabrina Carpenter“ auf euch.

Musik-Pass

Selbst wenn ihr mit Sabrina nicht ganz mithalten könnt – mit dem Musik-Pass der Saison 8 könnt ihr es zumindest vortäuschen. Schaltet kostenlose und Premium-Belohnungen im Musik-Pass frei, indem ihr EP in allen Fortnite-Erlebnissen, nicht nur in Festival, sammelt. Um Premium-Belohnungen freizuschalten, kauft den Pass für nur 1.400 V-Bucks oder erhaltet ihn im Rahmen des Fortnite Crew-Abos.

Mit dem Kauf des Musik-Pass schaltet ihr sofort das Outfit „Sabrina Carpenter“ (inklusive LEGO Stil) frei! Dieses Outfit ist von dem gelben Babydoll-Kleid inspiriert, das sie auf ihrer aktuellen Tour getragen hat und das von Victoria’s Secret in Zusammenarbeit mit Starstylist Jared Ellner entworfen wurde. Zudem trägt sie Schmuck von Maison Raksha.

Am Ende des Passes könnt ihr einen weiteren Stil des Outfits „Sabrina Carpenter“ freischalten! Bei diesem Stil handelt es sich um einen gelben, verzierten Bodysuit, den wir zusammen mit ihrem Babydoll-Kleid auf ihrer Tour sehen durften. Der Bodysuit wurde von denselben Designern entworfen wie das Babydoll-Kleid!

Sabrina bringt die Tanz-Moves

Bringt neuen Schwung in euer Emote-Game! Sabrina hat ein paar Tanz-Emotes im Gepäck – die meisten Fortnite-Emotes, bei denen getanzt wird, sind im Spind unter „Tanz-Emotes“ zu finden. Wenn ihr ein Tanz-Emote verwendet, können sich andere Spieler ganz einfach eurer Tanzeinlage anschließen. (Auch wenn sie das Emote selbst nicht besitzen!) Diese Multiplayer-Emotes heißen aktuell noch „Synchron-Emotes“, werden aber bald in „Gruppen-Emotes“ umbenannt. Zwei neue, von Sabrina inspirierte Dance Emotes sind in dieser Saison verfügbar: das „Taste“ Emote und das „Please Please Please“ Emote – jeweils choreografiert zu den passenden Songs, inklusive Ausschnitten der Musikstücke.

So habt ihr noch nie gejammt

Im Saison 8 Musik-Pass bekommt ihr die Jam Tracks zu „Please Please Please“, „Taste“, „Juno“ und „Nonsense“. Weitere Tracks von Sabrina findet ihr im Shop – darunter auch die beliebten Titel „Espresso“ und „Feather“, die zurückkehren.

Weitere Items im Shop während Saison 8

„Sabrina Carpenter auf Tour“ Outfit: Diese Hommage an Sabrinas Tour umfasst einen Rock und Stiefel, die von Ludovic de Saint Sernin und Michael Schmidt Studios entworfen wurden. Der Tour-Look ist dem Genie von Starstylist Jared Ellner entsprungen, während der Ring von Maison Raksha entworfen wurde!

Rücken-Accessoire „SC-Herztasche“: Eine Handtasche mit Kussmund, die über einen pinken Standardstil und den alternativen Stil Babyblau verfügt.

Kondensstreifen „Hals über Kopf“: Verliebe dich auf einer Fahrt mit dem Schlachtenbus.

Sabrinas Mikrofon: Ihr und das Mikro seid füreinander geschaffen.