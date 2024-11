Fortnite: Schlachtfeld im Gundam-Universum

Das offizielle GUNDAM: REQUIEM FOR VENGEANCE RED VS BLUE Team Deathmatch ist in Fortnite erhältlich. Es ist ein kostenloses, zeitlich begrenztes Event in Fortnite, bei dem sich jeder Kampf episch fühlen kann und jede Eliminierung euer Team der Vorherrschaft näher bringt.

Euer Team und entweder der legendäre Gundam EX oder der Zaku II (Unidentified Type) Solari treten in einem 10v10 Red VS Blue Team Deathmatch Spiel gegeneinander an, bei dem der Gewinner alles bekommt! Wählt zwischen der Zeon oder EFSF Fraktion, erobert das Ziel und entfesselt einen mobilen Anzug und führt eure Seite zum Sieg!

Inselcode: 7089-7797-5952!