Fortnite: Season 4 könnte komplett im Zeichen legendärer Videospielhelden stehen

Sonic, Crash und Kingdom Hearts in Fortnite? Neues Gerücht sorgt für große Erwartungen.

Fortnite könnte mit Season 4 eine der größten Gaming-Crossover der Geschichte erhalten. Einem neuen Gerücht zufolge soll die kommende Saison vollständig unter dem Motto „Gaming Legends“ stehen und zahlreiche bekannte Videospiel-Franchises zusammenbringen.

Wichtig: Bislang handelt es sich ausschließlich um ein Gerücht. Weder Epic Games noch die beteiligten Publisher haben entsprechende Inhalte offiziell bestätigt.

Zahlreiche bekannte Marken werden genannt

Den aktuellen Gerüchten zufolge könnten unter anderem folgende Marken Teil der neuen Season werden:

Sonic the Hedgehog

Crash Bandicoot

Mega Man

Kingdom Hearts

Darüber hinaus ist von weiteren bekannten Videospielreihen die Rede, konkrete Namen wurden bislang jedoch nicht genannt.

Die Informationen stammen von den Fortnite-Insidern SpushFNBR und Wensoing, deren Angaben inzwischen auch von weiteren Leak-Kreisen aufgegriffen wurden.

Offizielle Bestätigung steht weiterhin aus

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine offiziellen Hinweise darauf, dass Season 4 tatsächlich vollständig im Zeichen der Gaming-Legenden stehen wird. Entsprechend sollten die Informationen mit Vorsicht betrachtet werden.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, könnte Fortnite seine umfangreiche Sammlung an Videospiel-Kooperationen um weitere ikonische Charaktere erweitern und eine der größten Crossover-Saisons der vergangenen Jahre veröffentlichen.

Bis zu einer offiziellen Ankündigung durch Epic Games bleibt die angebliche Ausrichtung der nächsten Season jedoch reine Spekulation.