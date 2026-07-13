Fortnite: Season 4 könnte komplett im Zeichen legendärer Videospielhelden stehen

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Image: Epic Games

Sonic, Crash und Kingdom Hearts in Fortnite? Neues Gerücht sorgt für große Erwartungen.

Fortnite könnte mit Season 4 eine der größten Gaming-Crossover der Geschichte erhalten. Einem neuen Gerücht zufolge soll die kommende Saison vollständig unter dem Motto „Gaming Legends“ stehen und zahlreiche bekannte Videospiel-Franchises zusammenbringen.

Wichtig: Bislang handelt es sich ausschließlich um ein Gerücht. Weder Epic Games noch die beteiligten Publisher haben entsprechende Inhalte offiziell bestätigt.

Zahlreiche bekannte Marken werden genannt

Den aktuellen Gerüchten zufolge könnten unter anderem folgende Marken Teil der neuen Season werden:

  • Sonic the Hedgehog
  • Crash Bandicoot
  • Mega Man
  • Kingdom Hearts

Darüber hinaus ist von weiteren bekannten Videospielreihen die Rede, konkrete Namen wurden bislang jedoch nicht genannt.

Die Informationen stammen von den Fortnite-Insidern SpushFNBR und Wensoing, deren Angaben inzwischen auch von weiteren Leak-Kreisen aufgegriffen wurden.

Offizielle Bestätigung steht weiterhin aus

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine offiziellen Hinweise darauf, dass Season 4 tatsächlich vollständig im Zeichen der Gaming-Legenden stehen wird. Entsprechend sollten die Informationen mit Vorsicht betrachtet werden.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, könnte Fortnite seine umfangreiche Sammlung an Videospiel-Kooperationen um weitere ikonische Charaktere erweitern und eine der größten Crossover-Saisons der vergangenen Jahre veröffentlichen.

Bis zu einer offiziellen Ankündigung durch Epic Games bleibt die angebliche Ausrichtung der nächsten Season jedoch reine Spekulation.

Quelle
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8 Kommentare Added

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    • AnCaptain4u 280945 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 13.07.2026 - 10:14 Uhr
      Antwort auf aleXdeluXe86

      Ich nur mit Fortnite Lego.
      Fortnite ist ja nicht nur ein Spiel, sondern eine ganze Plattform mit unterschiedlichen Spielen.

      0
      • aleXdeluXe86 77130 XP Tastenakrobat Level 3 | 13.07.2026 - 11:21 Uhr
        Antwort auf AnCaptain4u

        Ja ich weiß da hat sich einiges getan, hab ich jetzt bei meinem Sohn gesehen .
        Früher als ich es mal angezockt habe , war es meine ich noch Anders.

        0
    • GERxJOHNNY 104090 XP Elite User | 13.07.2026 - 10:42 Uhr
      Antwort auf aleXdeluXe86

      Bei mir war die Luft raus, als nur noch irgendwelche Popmusiker ins Spiel gekommen sind, von denen ich noch nie irgendwas gehört habe

      0
  2. Katanameister 496400 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 13.07.2026 - 10:22 Uhr

    Gerade Mega Man hätte mehr Aufmerksamkeit verdient, aber lieber mit einem neuen Spiel.

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