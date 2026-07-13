Fortnite: Season 4 könnte komplett im Zeichen legendärer Videospielhelden stehen

Fortnite könnte mit Season 4 eine der größten Gaming-Crossover der Geschichte erhalten. Einem neuen Gerücht zufolge soll die kommende Saison vollständig unter dem Motto „Gaming Legends“ stehen und zahlreiche bekannte Videospiel-Franchises zusammenbringen.
Wichtig: Bislang handelt es sich ausschließlich um ein Gerücht. Weder Epic Games noch die beteiligten Publisher haben entsprechende Inhalte offiziell bestätigt.
Zahlreiche bekannte Marken werden genannt
Den aktuellen Gerüchten zufolge könnten unter anderem folgende Marken Teil der neuen Season werden:
- Sonic the Hedgehog
- Crash Bandicoot
- Mega Man
- Kingdom Hearts
Darüber hinaus ist von weiteren bekannten Videospielreihen die Rede, konkrete Namen wurden bislang jedoch nicht genannt.
Die Informationen stammen von den Fortnite-Insidern SpushFNBR und Wensoing, deren Angaben inzwischen auch von weiteren Leak-Kreisen aufgegriffen wurden.
Offizielle Bestätigung steht weiterhin aus
Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine offiziellen Hinweise darauf, dass Season 4 tatsächlich vollständig im Zeichen der Gaming-Legenden stehen wird. Entsprechend sollten die Informationen mit Vorsicht betrachtet werden.
Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, könnte Fortnite seine umfangreiche Sammlung an Videospiel-Kooperationen um weitere ikonische Charaktere erweitern und eine der größten Crossover-Saisons der vergangenen Jahre veröffentlichen.
Bis zu einer offiziellen Ankündigung durch Epic Games bleibt die angebliche Ausrichtung der nächsten Season jedoch reine Spekulation.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich kann und konnte noch nie was mit fortnite anfangen
Ich nur mit Fortnite Lego.
Fortnite ist ja nicht nur ein Spiel, sondern eine ganze Plattform mit unterschiedlichen Spielen.
Ja ich weiß da hat sich einiges getan, hab ich jetzt bei meinem Sohn gesehen .
Früher als ich es mal angezockt habe , war es meine ich noch Anders.
Bei mir war die Luft raus, als nur noch irgendwelche Popmusiker ins Spiel gekommen sind, von denen ich noch nie irgendwas gehört habe
Das Kommt dann noch dazu 😄
Gerade Mega Man hätte mehr Aufmerksamkeit verdient, aber lieber mit einem neuen Spiel.
Fortnite ist einfach nichts für mich
Schon bisschen cool, aber jetzt auch nichts weltbewegendes