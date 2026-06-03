Fortnite: Shattered-Live-Event steigt am 6. Juni mit exklusiven Belohnungen

Fortnite beendet die laufende Saison mit dem einmaligen Live-Event „Shattered“ und exklusiven Belohnungen.

Mit dem Live-Event „Shattered“ steuert die aktuelle Fortnite-Saison auf ihren Höhepunkt zu und lässt die Rivalität zwischen Team Eiskönig und Team Fundament in einer finalen Konfrontation eskalieren.

Fortnite veranstaltet das „Shattered“-Live-Event am 6. Juni um 01:00 Uhr MESZ.

Das einmalige Event markiert den Abschluss der laufenden Saison und stellt Spieler vor die entscheidende Auseinandersetzung zwischen den beiden Fraktionen. Welchem Team ein Spieler angehört, beeinflusst dabei unmittelbar die persönliche Erfahrung während des Events.

Der Zugang öffnet bereits um 00:20 Uhr MESZ. Der eigentliche Kampf beginnt um 01:00 Uhr MESZ. Im Spiel wird „Shattered“ prominent in der obersten Reihe des Entdecken-Bildschirms angezeigt.

Neben dem Story-Finale winken auch exklusive Belohnungen. Teilnehmer erhalten die Spitzhacke Chaosklingen. Wer gemeinsam mit mindestens einem Freund am Event teilnimmt, schaltet zusätzlich den Begleiter Dunkler Beißender für die gesamte Gruppe frei.

Die Belohnungen werden mit dem Start der nächsten Battle-Royale-Saison im Spind verfügbar sein. Epic Games weist zudem darauf hin, dass die Gegenstände zu einem späteren Zeitpunkt auch im Item-Shop angeboten werden könnten.