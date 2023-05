Autor:, in / Fortnite

Bereits in der Vergangenheit sorgte das Olympische Komitee (IOC) für Aufsehen durch das Einführen der E-Sport-Series. Mit Fortnite gab das Komitee eine weitere Disziplin für die Onlympic Sport Series 2023 bekannt.

Allerdings wird Fortnite nicht in seinem üblichen Battle Royale Modus gespielt. Für das Event gestaltet ein Team im Kreativ-Modus extra Karten, die als Austragungsort dienen. Kern dabei ist ein digitaler Scharfschützenwettbewerb, in dem die 12 Teilnehmer um Gold spielen werden. Wer dabei mitspielt, bestimmt der Ausgang der Fortnite Champion Series. Die besten 12 aus dem Endergebnis des Majors werden die Teilnahme an der E-Sport-Series gewinnen.

Neben Fortnite (als Sportschützen Pendant) sind noch weitere Spiele vertreten. So zum Beispiel Gran Turismo 7 (Motorsport), Schach (Chess.com), Tanzsport (Just Dance) oder Baseball (WBSC eBaseball: Power Pros).

Das Event erstreckt sich über einen Zeitraum von vier Tagen, vom 23. Juni bis einschließlich 25. Juni. Die Planung und Veranstaltung des Wettbewerbs wird in einer Zusammenarbeit zwischen dem IOC, internationalen Verbänden als auch Spieleherstellern ausgeführt.

Die Finalspiele können auf Olympics.com sowie den sozialen Kanälen des Verbands kostenlos im Livestream geschaut werden. Wer die Spiele davor sehen möchte, kann das mit dem virtuellen Ticket auch. Für 10 Singapur Dollar (was in etwa 6,85 EUR entspricht) können die Partien auf Olympics.com verfolgt werden. Das Komitee betonte dabei zusätzlich, dass seitens Epic Games kein Sponsoring oder etwaige andere Unterstützungen zu dem Event komme.