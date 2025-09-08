Fortnite: Silent Hill kehrt zurück – Gerücht

Gerüchten zufolge könnte Silent Hill schon bald Teil von Fortnite werden. Mehrere Insider, die bereits zuvor korrekt Informationen zu den Seasons 3 und 4 des Spiels geleakt haben, berichten, dass Inhalte aus der Horrorreihe in Fortnite integriert werden könnten.

Fans dürfen sich möglicherweise auf bekannte Charaktere, Skins oder thematische Events aus Silent Hill freuen. Obwohl bisher keine offizielle Bestätigung von Epic Games vorliegt, sorgt die Nachricht für Aufregung innerhalb der Fortnite-Community und weckt Vorfreude auf eine mögliche gruselige Zusammenarbeit zwischen der beliebten Battle-Royale-Plattform und dem Kult-Horror-Franchise.