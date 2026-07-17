Fortnite: Sir David Beckham und DC-Sommer-Outfits sind jetzt neu

Fortnite erhält David Beckham als Ikone und bringt neue Sommer-Outfits für Batman, Harley Quinn und Co.

Fortnite erweitert in den kommenden Tagen sein Angebot im Item-Shop um mehrere prominente Neuzugänge. Neben Sir David Beckham hält auch eine Reihe sommerlicher Varianten bekannter DC-Charaktere Einzug in das Battle Royale.

Bereits ab dem 16. Juli sind vier neue Outfits aus Gotham City erhältlich. Mit dabei sind Küsten-Catwoman, Wellenbrecher-Harley, Chlorophyll-Ivy und Strandreifer Batman. Jedes Outfit enthält einen LEGO®-Stil, eine passende Spitzhacke sowie ein Rücken-Accessoire.

Zusätzlich können Spieler neue Quests absolvieren und sich einen herstellbaren Batman Sprite für ihre Sammlung sichern.

Am 18. Juli um 2:00 Uhr (MESZ) folgt dann der nächste prominente Neuzugang: Sir David Beckham wird Teil der Fortnite-Ikonenreihe.

Zum Start erscheinen gleich zwei Outfits. Das David Beckham Outfit verfügt über einen reaktiven Effekt, bei dem seine Tattoos nach jeder Eliminierung goldfarben aufleuchten. Außerdem gehören ein alternativer Stil ohne Oberteil, ein auf Eliminierungen reagierendes Rücken-Accessoire sowie ein LEGO®-Stil zum Paket.

Ergänzt wird das Angebot durch das Club Besitzer David Beckham Outfit, das ebenfalls einen LEGO®-Stil enthält. Hinzu kommen das Beckhams Schuss-Emote sowie die Spitzhacken Meteor Baller und Nummer Sieben Sensen.

Parallel startet am 18. Juli außerdem der David Beckham Icon Cup. Das Turnier wird in den Modi Trios Battle Royale und Trios: Null Bauen ausgetragen. Die besten Spieler jeder Region erhalten das Club Besitzer David Beckham Outfit, während die Spitzenreiter der Gesamtwertung das komplette David Beckham Bundle gewinnen können.