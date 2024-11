Fortnite: So seid ihr heute beim Konzert Remix Finale dabei

Heute startet das Remix-Finale in Fortnite. Um 20:00 Uhr deutscher Zeit geht es im Spiel los. Zu Ehren von Juice WRLD begann bereits die WRLD Landmark auf der Karte zu erblühen, ehe sie im Laufe der Woche weiter wuchs.

Zur Feier des Vermächtnisses von Juice WRLD und als besonderer Dank für die Liebe, die die Spieler seiner Musik entgegengebracht haben, wird das Zeitfenster vorgezogen und verlängert, in dem Spieler das Outfit „Slayer Juice WRLD“ mit Cel-Shading erhalten können.

Alle Spieler, die sich vom 25. November um 15 Uhr bis zum 1. Dezember, 4 Uhr anmelden, erhalten das Outfit am Tag nach ihrer Anmeldung. Spielt zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb dieser fünf Tage Fortnite, damit die folgenden Gegenstände direkt in eurem Spind landen:

Slayer Juice WRLD Outfit

999 Knives Pickaxe

999 Knives Back Bling

Adventure Remix’d Loading Screen

Number One Remix Loading Screen

Remix With the Golden Touch Loading Screen

Juice’s WRLD Loading Screen (Art by Takashi Murakami)

Am 30. November 2024 um 20 Uhr finden mit „Remix: Das Finale“ schließlich die Traumlandschaften von Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice und Juice WRLD in einem immersiven Konzertereignis zusammen. Um Juice WRLD weiter zu feiern, wird es zum Abschluss des Kapitels eine exklusive Weltpremiere des neuen Juice-WRLD-Songs „Empty Out Your Pockets“ geben, der am 30. November als Bonustrack zu Juices letztem Album „The Party Never Ends“ hinzugefügt wird.

„Jarad hat es immer geliebt, Fortnite zu spielen – es war mehr als nur Unterhaltung für ihn, es war ein Weg, sich mit anderen zu verbinden. Von klein auf waren Videospiele ein Teil seiner Verbundenheit mit Freunden und Familie, und die Teilnahme an Fortnite ist eine unglaubliche Hommage an diese Verbindung. Ich weiß, dass er überglücklich wäre zu sehen, wie seine Liebe zu Spielen weiterhin Menschen über verschiedene Räume hinweg zusammenbringt, genau wie seine Musik es tut.“ – Carmela Wallace, Mutter von Jarad ‚Juice WRLD‘ Higgins

Remix: Das Finale bildet den Abschluss von Kapitel 2 Remix, das am 2. November nach einer atemberaubenden Performance von Snoop Dogg und Ice Spice live vom Times Square angekündigt und über Fortnite gestreamt wurde. Falls ihr die Live-Übertragung verpasst habt, könnt ihr euch hier die Zusammenfassung ansehen:

So könnt ihr dabei sein

Sichert euch einen Platz in der ersten Reihe für „Remix: Das Finale“ – Einlass ist am 30. November 2024 um 20 Uhr!

So nehmt ihr teil:

Vergewissert euch, dass ihr die neueste Version von Fortnite auf eurem bevorzugten Gerät installiert habt

Meldet euch am 30. November 2024 um 20 Uhr oder früher bei Fortnite an

Sucht in „Entdecken“ (obere Reihe) in der Home-Bar nach der Kachel „Remix: Das Finale“

Fortnite ist auf PlayStation, Xbox, Switch, Android, PC, iOS-Geräten in Europa und über cloudbasierte Spiel-Streamingdienste verfügbar.