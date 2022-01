Fortnite: Soundwave-Reihe wird mit Tones and I fortgesetzt

Für Fortnite wird die Soundwave-Reihe mit Tones and I fortgesetzt. Am 22. Januar geht es los.

Im Oktober 2021 ging die erste Show der Fortnite Soundwave-Reihe, einer Reihe von Musik-Shows mit Künstlern aus der ganzen Welt, über die Bühne und heute kündigt Epic Games den nächsten Act der Reihe an. Die australische Singer-Songwriterin Tones and I wird ab dem 22. Januar 2022 um 0 Uhr 72 Stunden lang ein Nonstop-Konzert in Fortnite geben.

Nach dem Auftakt der Reihe durch den ägyptischen Singer Mohamed Hamaki, wird Tones and I ab Ende dieser Woche Songs aus ihrem kommenden Debüt-Studioalbum „Welcome to the Madhouse“ zum Besten geben. Jede Show in der Soundwave-Reihe ist dabei ein eigenes interaktives Erlebnis für die Fans. Umgesetzt wurde diese abenteuerliche Reise durch das vom Album inspirierte Irrenhaus von den Community-Creators Team Alliance und TheBoyDilly.

Um an der Show teilzunehmen, die ab Samstag, dem 22. Januar, um 0 Uhr ununterbrochen für 72 Stunden (bis Dienstag, 25. Januar, um 0 Uhr) wiederholt wird, müssen Fans im Spiel einfach auf die Kachel “Soundwave-Reihe: Tones And I” klicken oder den Inselcode 5462-3620-7544 eingeben. Alle, die an dem Event teilnehmen, erhalten zudem als Andenken das Spraymotiv “Soundwave-Reihe – Tones and I”. Zusätzlich werden ab Donnerstag, 20. Januar, um 01 Uhr im Item-Shop die Lobbymusik „Cloudy Day“ und das Emote „Dance Monkey“, das auf der rekordbrechenden Single „Dance Monkey“ aus der EP The Kids Are Coming basiert, verfügbar sein.

In den kommenden Monaten werden weitere Shows der Soundwave-Reihe folgen. Unter anderem mit dem brasilianischen Rapper Emicida, dem japanischen Pop-Künstler und Produzenten Gen Hoshino sowie der rekordbrechenden malisch-französischen Sängerin Aya Nakamura.