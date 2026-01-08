Fortnite: South Park landet im Spiel – Geboren im Chaos startet morgen

South Park: Geboren im Chaos hält Einzug in Fortnite – und zwar genau so, wie Butters es mit dem Stick of Truth befohlen hat.

Ab morgen können alle Spieler gemeinsam mit Stan, Kyle, Cartman, Kenny und Butters ins Battle Royale ziehen. Die Outfits landen im Shop, während zusätzliche South‑Park‑Items über den kostenlosen „Geboren im Chaos“ Pass freigeschaltet werden können. Eine neue Quints‑Playlist sorgt außerdem für fünfköpfige Squads und damit für noch mehr Chaos.

Neue Inhalte im Überblick

Gameplay‑Items

Cheesy Poofs: Stellen Gesundheit wieder her, heilen Verbündete oder schädigen Gegner.

Kenny’s Respawn Token: Einmalige automatische Wiederbelebung nach dem Ausscheiden.

Stick of Truth: Ein einmalig nutzbares Item, mit dem Spieler erstmals den Verlauf des Sturms beeinflussen können.

Cartmanland – neuer POI

Cartmans gigantischer Privat‑Freizeitpark wird als neuer Ort auf der Map verfügbar. Mit dabei sind fahrbare Attraktionen wie:

CHAOS BLAST

Voyage to the Center of the Planet

Pi Pi’s Splash Town

„Geboren im Chaos“ Pass

Komplett kostenlos, keine V‑Bucks nötig.

Enthält 13 South‑Park‑Items, darunter ein Cheesy‑Poofs‑Emote, Rücken‑Accessoires, Spitzhacken und mehr.

Alle Inhalte werden durch neue South‑Park‑Quests freigeschaltet.

Der Pass läuft bis 5. Februar.

Hier noch der offizielle Trailer: