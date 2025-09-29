Fortnite: Spiel bekommt einen Fotomodus – Gerücht

In Fortnite soll ein Fotomodus hinzugefügt werden, mit dem ihr großartige Momente festhalten könnt.

In vielen Spielen ist mittlerweile ein Fotomodus enthalten, mit dem schöne oder ereignisreiche Momente für die Ewigkeit festgehalten werden können.

Fortnite soll nun ebenfalls einen Solchen erhalten, behauptet jedenfalls der Leaker HYPEX via Social-Media.

In einem Posting auf X heißt es, der Fotomodus soll noch in der aktuellen Season 4: Schock & Schaben hinzugefügt werden.

Der Leaker nennt auch einige Funktionen für den Modus.

Unter anderem lässt sich der Gesichtsausdruck des Charakters ändern und die Beleuchtung.

Verschiedene Effekte für das Objektiv sind ebenfalls enthalten.

Das geknipste Bild soll dann hochauflösend abgespeichert werden.

Epic Games hat zum angeblichen Fotomodus noch nichts gesagt.