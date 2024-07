Fortnite: Sportlich unterwegs mit Adidas

Autor:, in / Fortnite

Wenn Fortnite für eines bekannt ist, dann auf jeden Fall für die ganzen verrückten Crossover-Kooperationen. Zuletzt war es Pirates of the Caribbean und in der kommenden vierten Season soll es sich laut Gerüchten um Marvel handeln.

Jetzt deuten die Entwickler aber an, dass ihr bald ziemlich sportlich unterwegs sein könnt. Auf „X“ hat Fortnite jetzt ein Bild mit der Überschrift „Adidas meets Fortnite, comming soon“ gepostet.

Auf dem Bild sind alte Bekannte aus dem Fortnite-Universum im sportlichen Adidas Outfit zu sehen. Wann das Adidas-Crossover erscheinen soll, wurde bisher nicht verraten.

