Fortnite: Squid Game-Inseln verfügbar

Squid Game-Inseln sind ab heute in Fortnite verfügbar!

Squid Game-Inseln stehen im Discover-Bereich mit einer eigenen Spielesammlung im Fokus. Netflix, der Rechteinhaber, wird zudem eine „Squid Game Picks“-Reihe in Fortnite kuratieren, die eine vielfältige Auswahl ihrer bevorzugten Squid Game-Inseln präsentiert.

Squid Game-Inseln können für zusätzliche Platzierungen im Discover-Bereich ausgewählt werden, einschließlich der Epic’s Picks. Creator können ihre Inseln zur Prüfung einreichen!

Im Juni wurden bereits Assets und Inhalte für den Unreal Editor für Fortnite (UEFN) und Fortnite Creative mit Squid Game-Bezug angekündigt und veröffentlicht. Creator stehen dadurch Squid Game-Features wie Verkleidungen, interaktive Geräte, die Cuddle Team Leader (CTL)-Puppe, „Spieler“-NPCs und mehr zur Verfügung.

Entdeckt unten einige neue Squid Game-Inseln!

Island Escape von Epic Labs (5127-5736-9581)

ONE OF US SQUID GAME von SypherPK (8561-3079-3752)

Squid Game Tycoon von Frostmouse (5655-2869-7519)

SQUID GAME PARKOUR 350+ 오징어 게임 von StaryBTW (1843-5128-4407)

Hier noch ein Trailer: