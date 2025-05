Fortnite: Star Wars kehrt ins Epic Ecosystem zurück

Die ersten beiden Episoden von Star Wars: Tales of the Underworld – die am 4. Mai auf Disney+ erscheinen – sind ab heute, 2. Mai um 16 Uhr (MESZ) in Fortnite verfügbar. Hier gibt es die aktuellen Informationen über die Partnerschaft zwischen der Walt Disney Company und Epic Games.

Doch damit nicht genug, denn Star Wars ist in Fortnite zurück, wie wir bereits gestern berichtet haben.

Nun gibt es mehr Details zu den Star Wars-Inhalten:

Fortnite bietet das bisher umfangreichste Star Wars-Erlebnis mit der allerersten Star Wars Battle Royale-Saison – Fortnite: GALACTIC BATTLE! Jede Woche wird die imperiale Übernahme mit neuen und wiederkehrenden Waffen, Fähigkeiten und Fahrzeugen aus verschiedenen Star Wars-Epochen ausgestattet. Der rebellische Widerstand erfordert die Steuerung der Imperialen TIE-Jäger und X-Flügler sowie das Training der Macht-Fähigkeiten wie den brandneuen Macht-Blitz. Natürlich darf der erneute Einsatz der Lichtschwerter nicht fehlen – außerdem ist der Kampf mit Nicht-Lichtschwertern in dieser Saison auf Blaster beschränkt. In jedem Fortnite-Erlebnis gibt es Erfahrungspunkte zu sammeln, um im Star Wars Battle Pass voranzukommen und kostenlose sowie Premium-Belohnungen im Spiel freizuschalten. Dazu gehören Outfits für Imperator Palpatine, General Grievous, die Schülerin Evie und viele mehr. LEGO Fortnite: Während des Star Wars-Festivals in LEGO Fortnite Brick Life wartet Rebellin Evie auf dem Festivalgelände mit einer Mission und einer machtvollen Belohnung! Außerdem geht die der Ersten Ordnung treue Captain Phasma im brandneuen LEGO Pass: Erste Ordnung in Kampfstellung.

Rocket League startet mit einem zeitlich begrenzten Star Wars-Event vom 2. bis 16. Mai, das zwei Modi, Herausforderungen und Belohnungen bietet! Im neuen 2v2 LTM „Car Wars“ sowie dem wiederkehrenden LTM G-Force Frenzy gilt es Star Wars-Herausforderungen abzuschließen, um zehn neue Gegenstände freizuschalten. Zudem liegen neue, thematische Gegenstände im Rocket League Shop bereit. Fortnite Item Shop: Neue und wiederkehrende galaktische Waren kommen in den Shop, darunter Outfits für Mace Windu, anpassbarer Mandalorianer, Darth Jar Jar und mehr sowie das neue Star Wars + Porsche 911 GT3 RS“-Paket und Star Wars Crocs!

Hier noch einmal der Trailer: