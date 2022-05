Fortnite: Star Wars kehrt zurück

Die Macht ist stark in diesem Spiel und allen, die in Fortnite dazustoßen. Zu Ehren des 4. Mai sind aus einer weit, weit entfernten Galaxis Lichtschwerter, Sturmtruppler und E-11 Blastergewehre in die Battle Royale & Zero Build Modi zurückgekehrt.

Diese Gegenstände können genutzt werden, um besondere Aufträge abzuschließen und das Banner „Imperium“ freizuschalten. Außerdem wird jedes Star Wars-Outfit, das nicht Teil eines Battle Passes und schon einmal im Item-Shop war wieder zurück aus dem Hyperraum springen. Zusätzlich werden Kylo Ren, Rey, Finn, der imperiale Sturmtruppler und weitere Outfits ab heute bis zum 17. Mai im Fortnite Item Shop wieder verfügbar sein.

Im Detail beinhaltet die Kollaboration folgende Features:

Die Rückkehr der Lichtschwerter

Spielerinnen und Spieler können Luke Skywalkers Lichtschwert, Kylo Rens Lichtschwert und Mace Windus Lichtschwert auf der Insel finden. Auch das blaue Lichtschwert gibt es wieder, aber dieses Mal gehört es Obi-Wan.

Die Laser schlagen zurück

Das E-11-Blastergewehr können erneut von Spielerinnen und Spielern genutzt werden. Die Sturmtruppler haben Kontrollpunkte aufgebaut, um Obi-Wan in die Hände zu bekommen – innerhalb dieser Kontrollpunkte können Barren gegen ein Blastergewehr eingetauscht werden. Außerden findet man sie in Truhen und auf dem Boden.

Imperiales Training

Apropos Sturmtruppler: Über neue Star Wars-Aufträge lässt sich die Ausbildung zum Sturmtruppler abschließen. Diese Aufträge sind ab sofort und bis zum 18. Mai um 06:00 Uhr MESZ verfügbar und lassen Teilnehmende unter anderem einen „Landgleiter“ (also ein Fahrzeug) sowie „Jedi-Schmuggelware“ (also ein Lichtschwert) konfiszieren und benutzen.

Star Wars-Outfits sind wieder im Item-Shop verfügbar

Während der Feierlichkeiten zum Star Wars-Tag wird jedes Star Wars-Outfit, das nicht Teil eines Battle Passes und schon einmal im Item-Shop war, ein intergalaktisches Comeback feiern:

Imperialer Sturmtruppler

Kylo Ren

Zorii Bliss

Finn

Rey

Sith Trooper

Weitere Informationen zu Fortnite x Star Wars gibt es in diesem Blog-Beitrag.