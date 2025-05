Fortnite: Star Wars-Schlachten im Battle Royale ausgebrochen

Mit dem Start der neuen Season von Fortnite, hat das Imperium die Battle Royale-Insel in seiner ersten Phase übernommen. Die Folge sind Kämpfe auf dem Boden und in der Luft.

Schaut euch den neuen Trailer an, in dem X-Wing und Tie-Fighter Katz und Maus am Himmel spielen, während am Boden Lichtschwerter und Blaster gezogen werden.

Erfahrt mehr über die neue Season Galactic Battle auf der offiziellen Webseite.