Fortnite: Star Wars Watch Party-Insel angekündigt

Premiere in Fortnite: Star Wars „Tales of the Underworld“ & Account-Verknüpfung mit MyDisney.

Epic Games kündigt die Star Wars Watch Party-Insel an, die am 2. Mai um 16:00 Uhr (MESZ) live geht – mit der Premiere von „Star Wars: Tales of the Underworld“, noch bevor die Serie am 4. Mai auf Disney+ erscheint.

Die Star Wars Watch Party-Insel wird ebenfalls am 2. Mai live gehen und ab 10 Uhr ET werden die Spieler die Möglichkeit haben, die ersten beiden Episoden der neuen Anthologieserie „Star Wars: Tales of the Underworld“ von Lucasfilm Animation zu sehen.

Außerhalb des Star Wars Watch Party-Theaters haben die Spieler die Möglichkeit, ankommende Wellen von Stormtroopern mit Blastern und Lichtschwertern abzuwehren. Die eigenständige Star Wars Watch Party-Insel wurde im Unreal Editor für Fortnite (UEFN) erstellt und verwendet offizielle Star Wars-Assets, um eine atemberaubende Umgebung zu schaffen, die von einer weit, weit entfernten Galaxie inspiriert ist.

„Zum ersten Mal feiert Disney+ eine Show innerhalb eines Spiels Premiere und startet parallel zu unserer bisher größten Star Wars-Kooperation mit Fortnite. Fans und Spieler erhalten so einen ersten spannenden Einblick in die Art von Erlebnissen, die sie erwarten können, wenn wir gemeinsam eine neue Zukunft gestalten“, so Sean Shoptaw, Executive Vice President, Disney Games & Digital Entertainment. „Wir bauen die nächste Ära der digitalen Unterhaltung auf, in der Fans spielen, zuschauen, kreieren und sich vernetzen können – und wir fangen gerade erst an, die Möglichkeiten auszuschöpfen.“ „Disney und Epic leisten gemeinsam Pionierarbeit für die Zukunft der sozialen Unterhaltung, und diese umfangreiche Star Wars-Kooperation bietet einen Einblick in die Art von interaktiven Erlebnissen, die wir uns vorstellen“, so Adam Sussman, President, Epic Games. „Wir stellen neu vor, was mit immersivem Storytelling in Fortnite möglich ist, und zwar mit einem der beliebtesten Franchises der Welt – bleiben Sie dran, es wird noch viel mehr kommen.“

Außerdem können Spieler und Fans ab heute ihre Epic Games- und MyDisney-Konten miteinander verknüpfen. Weitere Details gibt es hier.

Epic Games gibt weiter bekannt:

„Wie ihr die Star Wars Watch Party findet? Ganz einfach – sie wird in der Erlebnisreihe angezeigt, die ihr nach dem Login in Fortnite seht! Wenn ihr wollt, könnt ihr auch auf die Lupe in der oberen linken Bildschirmecke klicken und die Insel mit dem Code 2124-6713-8076 finden.“ „Die Insel wird bis zum 11. Mai verfügbar bleiben. Sobald ihr euch auf der Insel befindet, könnt ihr euch hinsetzen und die Show genießen.“ „Nachdem ihr euch beide Folgen angesehen habt, erhaltet ihr innerhalb von 72 Stunden den Ladebildschirm „Asajj Ventress“ in Fortnite.“

Wer von euch wird bei dieser Star Wars Watch Party in Fortnite dabei sein?